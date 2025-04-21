Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Документ опубликован на российском портале правовой информации.

"Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - сказано в документе.

В договоре заложены ключевые принципы дальнейшего развития российско-иранских связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Так, он закрепляет намерения сторон развивать военное и военно-техническое сотрудничество, координировать свои позиции и продвигать совместные усилия в борьбе с международным терроризмом и другими современными угрозами, взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями и обеспечения международной безопасности. Стороны намереваются взаимодействовать в сфере международной информационной безопасности, способствовать упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке.

В соответствии с договором страны также будут стремиться углублять сотрудничество в региональных организациях, координировать позиции в Шанхайской организации сотрудничества, способствовать расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном.

Кроме того, стороны договорились:

поддерживать торгово-экономическое и промышленное сотрудничество;

противодействовать применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера;

развивать взаимодействие в целях создания независимой платежной системы;

взаимодействовать в области транспорта;

расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере, сфере мирного атома, сельского хозяйства, здравоохранения;

укреплять связи в области высшего образования, науки, техники, инноваций;

расширять взаимодействие и обмен опытом в сфере исследований и освоения космоса в мирных целях;

содействовать развитию взаимодействия в области культуры и искусства.

Договор не содержит положения о помощи с обороной в случае нападения, как было в подобном соглашении РФ с КНДР. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна будет оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других норм международного права.

Отметим, что Путин подписал документ в разгар давления Дональда Трампа на Иран, чтобы тот заключил новую ядерную сделку.

Как писали СМИ, Москва может получить одну из ключевых ролей в ядерной сделке между Ираном и США.