Москва может получить одну из ключевых ролей в ядерной сделке с Ираном, которую сейчас хотят заключить США.

Об этом сообщает The Guardian.

По версии издания, РФ предполагается сделать не только возможным местом для отправки иранских запасов высокообогащенного урана, но и возможным арбитром в случае нарушения сделки.

Президент США Дональд Трамп, отказавшийся от ядерного пакта 2015 года между Тегераном и мировыми державами во время своего первого срока, пригрозил напасть на Иран, если он не достигнет нового соглашения в кратчайшие сроки, которое не позволит ему создать ядерное оружие.

Американские чиновники уточняют, что четыре часа непрямых субботних переговоров между США и Ираном в Риме при посредничестве Омана позволили добиться значительного прогресса. Дальнейшие технические переговоры ожидаются на следующей неделе в Женеве, после чего в ближайшие выходные в Омане пройдет еще одна встреча на высоком уровне.

Два наиболее сложных вопроса - хранение или уничтожение иранских запасов высокообогащенного урана и внешние гарантии, которые могут быть предоставлены Ирану, если США нарушат соглашение о снятии санкций (санкции планируется снять в обмен на то, что Иран вернет свою гражданскую ядерную программу под внешний контроль инспекции ООН, МАГАТЭ).

При этом Иран хочет сохранить запасы урана внутри страны, однако США не согласны с этим, требуя либо уничтожения запасов, либо их передачи третьей стране - например, России.

Касаемо гарантий, Иран считает единственным надежным соглашением договор, подписанный Конгрессом США. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никто не знает, сможет ли Трамп провести такое соглашение через Конгресс, учитывая силу произраильского крыла в нем.

Другой вариант - согласие США покрыть убытки Тегерана, если Вашингтон выйдет из сделки. Иранцы уже выдвигали идею финансовых санкций, но механизм их применения в отсутствие договора остается проблематичным.

Третьим вариантом, если США нарушат соглашение, Россия рассматривается уполномоченной вернуть Тегерану переданные запасы высокообогащенного урана, чтобы Иран не стал стороной, наказанной за несоблюдение.

В издании уверены, что такое соглашение потенциально дает России ключевую роль в будущих отношениях между США и Ираном и может вытеснить Германию, Францию и Великобританию - нынешних гарантов соглашения 2015 года.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США готовы к ядерному компромиссу с Ираном.

В Bloomberg также писали, что глава РФ Владимир Путин согласился стать посредником в переговорах США и Ирана.