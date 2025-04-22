В эту субботу в Риме прошли переговоры Ирана и США о ядерной сделке. Главный их итог - обе страны договорились начать разработку нового соглашения.

Какие эксперты это будут делать и в какие сроки, обсудят уже на этой неделе в Женеве, а затем в Омане. То есть темп переговоров взят интенсивный. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Тегераном "очень хорошими", а глава иранского МИДа Аббас Аракчи - "конструктивными".

Основных спорных вопроса во время обсуждений два.

Первый - в каком формате Иран может остановить свою ядерную программу. Исламская республика настаивает, что она остановит свои обогатительные центрифуги, но не станет их демонтировать и вывозить излишки урана, что повторяет условия предыдущей сделки 2015 года. Трамп же хочет полной денуклеаризации Ирана с вывозом из страны всех ядерных запасов и мощностей.

Второй вопрос - гарантии того, что США исполнят свои обязательства по снятию санкций с Ирана в случае заключения сделки. В Иране помнят, что Трамп вывел Штаты из аналогичного соглашения в 2018 году, и требуют заложить в новый договор гарантии, что этого не произойдет снова.

Тема гарантий вводит в сделку третьего игрока, в качестве которого все чаще называют Россию. Сегодня на это открыто намекнули в Иране.

"Мы считаем, что в будущем Россия продолжит играть важную роль в иранском ядерном вопросе", - сказал спикер МИДа страны Исмаил Багаи.

При этом он добавил, что на первых этапах диалога Ирана с США "мы еще не вдавались в конкретные детали", но россияне "готовы снова сыграть свою конструктивную роль, когда это будет необходимо".

Издание The Guardian на днях сообщало, что Тегеран во время римских переговоров назвал Россию не только возможным местом, куда могут отправить иранские запасы высокообогащенного урана, но и арбитром в случае нарушения сделки.

То есть Москва может вернуть Ирану его ядерные запасы, если Штаты не отменят санкции против Тегерана или предпримут какие-то другие враждебные действия.

Официальных подтверждений участия в переговорах РФ не было. Однако российский президент Владимир Путин как раз вчера подписал федеральный закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, что демонстративно было сделано на фоне ирано-американских дискуссий.

Если к иранской сделке подключатся россияне, это может укрепить позиции РФ и в переговорах об Украине. Поскольку для Белого дома будет важно сохранить отношения с Кремлем как минимум для решения проблемы Ирана. Да и, вероятно, в последующем - на протяжении действия всей ядерной сделки (если РФ станет хранителем запасов Ирана, как пишет британская пресса).

Поэтому в случае тупика с Украиной далеко не очевидно, что Белый дом обрушится с санкциями на Москву, а не продолжит с ней сотрудничество за рамками войны в Украине, устранившись от вопроса ее урегулирования. К слову, именно так на выходных истолковали слова госсекретаря Марко Рубио и Трампа некоторые западные СМИ.

Но и в случае продолжения переговоров об Украине стремление США заключить сделку с Ираном может подтолкнуть Вашингтон пойти навстречу ряду требований РФ.

Это, в частности, может быть одной из причин, по которой Штаты сейчас, по версии американских СМИ, продавливают европейцев и Киев на тот вариант остановки огня, в котором учтены многие требования Путина.

Впрочем, все это будет актуально, если США продолжат диалог с Ираном о ядерной сделке и привлекут в качестве посредника РФ. Если же эти переговоры сорвутся и американцы попытаются военным путем надавить на Иран, расклад может поменяться. Особенно если Россия окажет Ирану поддержку в виде, например, поставок оружия.

Хотя пока Трамп, судя по его словам, настроен на договоренности с Тегераном, а не на войну с ним, которая несёт большие риски прямого втягивания США в полномасштабный вооружённый конфликт на Ближнем Востоке без гарантий достижения результата.