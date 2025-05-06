Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тайно поручил готовиться к вероятному нападению России, к которому Лондон может оказаться не готов.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Стармер распорядился, чтобы чиновники обновили план действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности, проверили работу бункеров для защиты правительства и королевской семьи, общественного вещания и накопленные ресурсы.

Лондон опасается, что окажется не готов на поле боя и плохо защищенным внутри страны. По мнению экспертов, важнейшая национальная инфраструктура страны уязвима, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Обновленный план действий должен содержать меры реагирования на сценарии, при которых Британия подвергнется удару обычных ракет, ядерных боеголовок или кибератакам.

В последний раз упомянутый план, разработанный Директоратом по устойчивости Кабинета министров, существенно пересматривали до 2005 года.

Проведенная в январе оценка рисков показала, что успешная атака "вероятно приведет к гибели гражданского населения и сотрудников экстренных служб", нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.

The Telegraph заявляет, что Кремль "неоднократно угрожал Британии прямым нападением из-за ее поддержки Украины".

Германия и Польша задумались о получении для себя ядерного оружия

В марте мы писали, что Германия и Польша задумались о получении для себя ядерного оружия.

Также в марте Европейский союз заявил о намерении запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России.