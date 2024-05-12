Жители Германии в основном не верят, что Россия собирается напасть на страны НАТО в нынешнем десятилетии.

Об этом говорят данные опроса YouGov, сделанного по заказу информагентства dpa.

Так, 48% опрошенных жителей Германии заявили, что нападение РФ на одного из членов Альянса до 2030 года маловероятно.

Обратной точки зрения придерживаются 36% респондентов. Еще 15% не определились.

Кроме того, 61% немцев не считает вероятным вторжение России в их страну. В обратном уверены 23% опрошенных.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что у Москвы нет ни сил, ни планов атаковать страны Альянса.

В свою очередь генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Карстен Бройер говорил, что если Россия решит напасть на НАТО, то будет готова к этому через 5-8 лет. По его словам, даже с учетом продолжающейся войны в Украине Россия способна пополнять свой арсенал на случай прямого вооруженного конфликта с НАТО.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявлял, что не собирается воевать с армией НАТО. Глава Кремля называл "полной чушью" утверждения, что Россия будет нападать на Европу.