Президент США Дональд Трамп наносит новый удар по иранскому экспорту на фоне затянувшихся переговоров о ядерной сделке с Тегераном.

Об этом республиканец сообщил в своей соцсети Truth.

"Все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены немедленно! Любая страна или лицо, которые покупают любое количество нефти или нефтехимии из Ирана, будут немедленно подвергнуты вторичным санкциям. Им не будет разрешено вести бизнес с США каким-либо образом, в какой бы то ни было форме", – написал американский президент.

Напомним, США и Иран провели первые переговоры о ядерной программе.

В США назвали новый раунд переговоров "позитивным и продуктивным". Тегеран заявил, что переговоры прошли в "серьёзной атмосфере". При этом в Иране говорят, что военный и ракетный потенциал страны не обсуждался, и что переговоры были "исключительно о санкциях и ядерных вопросах".

"Страна" также поясняла, как может повлиять на войну в Украине то, что Россия может стать участником ядерной сделки США с Ираном.

Тема гарантий вводит в сделку третьего игрока, в качестве которого всё чаще называют Москву. Сегодня на это открыто намекнули в Иране. При осуществлении такого сценария, РФ может вернуть Ирану его ядерные запасы, если Вашингтон не отменит санкции против Тегерана или предпримет какие-то другие враждебные действия.