Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, который в США объявлен в розыск как террорист. Это первая встреча президентов США и Сирии за 25 лет.

Накануне Трамп объявил, что США по просьбе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана снимут санкции, введенные против Сирии во время правления Башара Асада.

Отметим, что телеканал al-Arabiya смонтировал с помощью искусственного интеллекта видео переговоров Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин-Салманом.

В эфир пустили сгенерированные кадры, как президент США отпивает из чашки предложенный кофе. На самом деле Трамп отставил его в сторону, что является проявлением грубого неуважения.

Как известно, Аль-Шараа в прошлом возглавлял сирийское отделение "Аль-Каиды", а позднее стал лидером "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной террористической в США и многих других странах. США предлагали 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.

В 2006 году он был арестован американцами в Ираке и провёл пять лет под стражей.

При этом в настоящее время Аш-Шараа до сих пор находится в розыске США как террорист.

Напомним, что возглавляемая новым главой Сирии организация "Хайят Тахрир аш-Шам" в декабре захватила власть в Сирии, свергнув президента Асада.

В мае глава Сирии Ахмед аш-Шараа совершил первый официальный визит в Европу.