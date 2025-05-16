Папа римский Лев XIV хочет предложить Ватикан как место мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, передает La Stampa.

После того как Владимир Путин не явился на мирные переговоры в Турции, которые он сам и предложил, Ватикан назвал их результат "трагическим".

"Это все трагично, потому что мы надеялись, что это будет, возможно, медленный процесс, но с мирным решением конфликта, а вместо этого мы снова оказались в начале. Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация сложная", - сказал Паролин.

Он сообщил, что папа планирует предоставить Ватикан для прямой встречи Украины и РФ.

"Папа римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи двух сторон", - заявил Паролин.

Ранее папе римскому Льву XIV передали списки находящихся в плену украинских военных, находящихся в российском плену.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с новым папой римским Львом XIV и пригласил его в Украину.