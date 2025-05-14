В понедельник Владимир Зеленский провел первые переговоры с новым папой римским Львом XIV и пригласил его в Украину.

Как сообщил президент в своем телеграм-канале, разговор вышел "очень теплыи и действительно предметныи".

Зеленский заявил папе о готовности Украины к перемирию на 30 дней, прямым переговорам с РФ и ожидании ответных шагов со стороны России.

Зеленский и Лев XIV тогда договорились о личной встрече.

После этого украинские телеграм-каналы со ссылкой на материал La Repubblica написали, что новый понтифик приедет в Украину. На самом деле в статье издания лишь было сказано, что клирика в Украину пригласил Зеленский, но не говорилось о его согласии на визит.

Автор статьи рассуждал о том, что ответ папы покажет, отличается ли его позиция от предшественника: Франциск так и не посетил Украину, поскольку хотел заехать сразу и в Россию.

А сегодня госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что Льву XIV преждевременно ехать в Киев. По его словам, папа римский будет думать о предложении Зеленского посетить Украину.

"Я не думаю, что даже он скажет "да" или "нет" в этот момент", – добавил Паролин.

Как мы писали, папа римский в своей первой проповеди упомянул Украину.

Также сообщалось, что Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу новоизбранного папы в Ватикане в воскресенье, 18 мая, и пообщаться в кулуарах с мировыми лидерами.