Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу новоизбранного папы римского Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая, и пообщаться в кулуарах с мировыми лидерами.

Об этом сообщил агентству Reuters глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Он планирует приехать, но вы знаете, что до (воскресенья) у нас есть еще несколько очень важных встреч", - сказал Ермак, имея в виду возможные переговоры с РФ в Турции.

"Конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он будет счастлив находиться в Риме в этот день", - добавил глава ОП.

По его словам, Лев XIV в первом телефонном разговоре с Зеленским выразил готовность "сделать все возможное", чтобы помочь добиться мира в Украине.

Также Ермак подтвердил, что пока нет договоренности о визите новоизбранного понтифика в Украину.

Напомним, что 8 мая новым папой римским стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он принял имя Лев XIV. Это первый понтифик из США в истории.

Также мы писали, что новоизбранный папа римский Лев XIV во время своей первой проповеди призвал к достижению "продолжительного и подлинного мира" в Украине.