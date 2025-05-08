В Ватикане выбрали нового папу римского - над Сикстинской капеллой показался белый дым.

Католические храмы во многих странах Европы начали звонить. Кто именно стал новым папой пока не сообщается. Что дальше?

Сначала первый из кардиналов по чину и по возрасту, - или, если он сам был выбран, то следующий за ним, - от имени коллегии избирателей обратится к избранному собрату со следующими словами (произнесенными на латинском языке): "Принимаешь ли ты каноническое избрание Верховным понтификом?". Получив согласие, кардинал задает следующий вопрос: "Какое имя ты выбираешь?". После этого глава Отдела папских богослужений, наделенный функцией нотариуса и заручившийся двумя церемониймейстерами в качестве свидетелей, составляет документ, подтверждающий согласие нового папы и выбор имени, сообщает Vatican News.

Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis, конклав завершился в тот самый момент, когда новый Папа дал согласие, - "если только сам он не распорядится иначе", уточняется в документе. Таким образом, именно в этот момент в Сикстинскую капеллу может войти заместитель госсекретаря, секретарь по связям с государствами и другие лица, которые должны обговорить с новоизбранным папой безотлагательные дела.

После обряда согласия все избирательные листки и другие записи, использованные во время выборов, сжигают, а полученный в результате белый дым обозначает, что папа выбран.

Новый папа тем временем выходит из Сикстинской часовни и отправляется в ризницу, называемую "комнатой плача". Здесь, с помощью главы Отдела богослужений святейшего отца, он облачается в одно из одеяний, подготовленных в трех размерах.

Потом папа возвращается в Сикстинскую капеллу и занимает престол: совершается краткая церемония, которая начинается приветствием первого кардинала из чина кардиналов-епископов. Затем первый из чина кардиналов-пресвитеров читает отрывок из Евангелия: это могут быть слова "Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою" либо "Паси овец Моих". После этого кардинал-протодиакон возносит молитву о новоизбранном преемнике Петра, после чего все кардиналы-избиратели, согласно чину и возрасту, подходят к папе, выражая свое почтение и послушание. Сам папа запевает и все подхватывают гимн Te Deum.

И только после этого кардинал-протодиакон (Доминик Мамберти) появится на Лоджии благословений и объявит народу о свершившемся избрании, а также возвестит его имя знаменитой формулой Annuntio vobis gaufium magnum: habemus Papam! Если же именно кардинал Мамберти окажется новым римским папой? Тогда эту функцию исполнит вице-протодиакон Марио Дзенари.

В это время новоизбранный выходит из Сикстинской часовни, по пути к Лоджии благословений заходит в капеллу Павла III, где перед Пресвятым Таинством задерживается в безмолвной молитве, и затем продолжает путь к лоджии, откуда скоро мы услышим его приветствие и примем самое первое апостольское благословение Urbi et Orbi.

Папой может быть выбран любой мужчина-католик, даже мирянин без сана, но с 1378 года папами избираются только кардиналы. Сейчас помещение для конклава занимает значительную часть Ватиканского дворца, изолированную от прочих и разделенную на комнаты. Единственная дверь запирается снаружи и изнутри не раньше чем на 15-й день и не позже чем на 18-й день после смерти (ухода в отставку) папы. После того как дверь заперта, она открывается только в случае прибытия задержавшегося кардинала, в случае ухода кардинала по болезни или его возвращения, а также для возвещения результата выборов. Слово конклав впервые использовал папа Григорий X на II Лионском соборе 1274 года, в выпущенной им апостольской конституции Ubi periculum ("Где опасность") после двух лет и девяти месяцев (!) обсуждения в Витербо перед его избранием. Когда рассерженные жители сорвали крышу, оставив зал открытым, то кардиналам пришлось разбить палатки, следы от центральных столбов которых сохранились до сегодняшнего дня.

Вчера Конклав не сумел выбрать папу с первой попытки - из дымохода над Сикстинской капеллой пошел черный дым.

Черный дым означает, что 133 кардинала не приняли решения во время первого голосования конклава по избранию нового папы римского, и процесс будет продолжаться, пока за нового понтифика не проголосуют две трети плюс один голос.

Выборы нового папы в Ватикане начались 7 мая, когда сразу 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового папу римского за закрытыми дверями (потому он и называется конклав или conclave - запертая комната от лат. cum clave — с ключом, под ключом).

В Сикстинской капелле прозвучали слова extra omnes ("Все - вон"); после этих слов все посторонние должны покинуть капеллу, а кардиналы приступили к первому голосованию.

Как мы писали, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти понтифика стал мозговой инсульт.

Его торжественные похороны прошли 26 апреля. Франциск пожелал быть похороненным не в соборе Святого Петра, как обычно, а в любимой им базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана.

Чем был известен папа римский Франциск, мы рассказывали в отдельном материале.