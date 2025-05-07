В Ватикане из дымохода над Сикстинской капеллой пошел черный дым.

Соответствующее фото опубликовали западные издания.

Это означает, что 133 кардинала не приняли решения во время первого голосования конклава по избранию нового папы римского, и процесс будет продолжаться.

С завтрашнего дня и до избрания нового папы римского будет проходить максимум четыре голосования в день.

Напомним, сегодня в Ватикане начался конклав. 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового папу римского. В Сикстинской капелле прозвучали слова extra omnes ("Все - вон") – после этих слов все посторонние должны покинуть капеллу, а кардиналы приступают к первому голосованию.

Как мы писали, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти понтифика стал мозговой инсульт.

Его торжественные похороны прошли 26 апреля. Франциск пожелал быть похороненным не в соборе Святого Петра, как обычно, а в любимой им базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана.

Чем был известен папа римский Франциск, мы рассказывали в отдельном материале.