Итальянская пресса обвиняет президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке продвинуть своего кандидата на место римского понтифика.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

"Макрон хочет даже выбрать папу", — заявляет с первой полосы La Verità.

"Макрон лезет даже в конклав", - пишет Libero.

А римская консервативная ежедневная газета Il Tempo критикует Макрона за "интервенционизм, достойный современного Короля-Солнце".

Итальянские правые говорят о связях Макрона с католическим движением община святого Эгидия, которое было близко к покойному папе Франциску, и вовлечённости этого влиятельного сообщества во внутренние разногласия, сотрясающие итальянскую церковь, особенно после смерти папы.

Недавно Макрон пообедал во французском посольстве при Святом Престоле с четырьмя французскими кардиналами-выборщиками. Среди них был Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя, который считается одним из кандидатов на должность нового папы. А позже французский президент поужинал в ресторане с основателем общины святого Эгидия Андреа Риккарди. Прелат из рядов этой организации Маттео Дзуппи, близкий к покойному папе архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции тоже считается претендентом на должность папы. При этом его позиция расходится с курсом правительства Италии Джорджи Мелони.

Напомним, Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

Его торжественные похороны прошли 26 апреля. На них присутствовал и Макрон.