Президента Украины Владимира Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили в первый ряд во время похорон папы римского.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как считает издание, Ватикан "отменил протокол, чтобы гарантировать, что Владимиру Зеленскому будет предоставлено место в первом ряду на похоронах римского понтифика Франциска вместе с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном", и для этого были приняты "специальные меры".

В статье указывается, что большинство политических лидеров сидели в соответствии с названием своей страны – в алфавитном порядке на французском языке (традиционном для протокольной дипломатии). Однако Зеленского посадили между двумя буквами "И" – представителями Ирландии и Индии.

"Будучи президентом Украины, Зеленский мог рассчитывать на то, что будет в третьем ряду или даже дальше назад. Вместо этого он сидел в первом ряду, в 11 местах от Трампа, который был слева от него", – пишет издание.

Ватикан не отрицал, что правила протокола были нарушены.

"Я считаю, что они заполнили вакантное место", – сказал The Telegraph представитель мини-государства Маттео Бруни.

"В других местах правила строго соблюдались", – отмечает издание.

Напомним, при жизни папы римского Франциска Зеленский резко критиковал его за призывы к остановке боевых действий и переговорам с Россией.

При этом в настоящее время уже сам Зеленский заявляет, что выступает за скорейшее прекращение огня и призывает к тому же РФ, заявляя, что после этого согласен на прямые переговоры с россиянами.

Ранее Ватикан назвал причину смерти папы римского Франциска.

Также появилась информация, что новым понтификом может стать посланник Ватикана по войне в Украине.