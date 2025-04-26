Сегодня, 26 апреля, в Ватикане началась церемония прощания с папой римским Франциском.

На площади Святого Петра собрались около 50 мировых лидеров, 170 официальных делегаций со всего мира. По официальной информации, на похоронах присутствует 200 тысяч человек.

Переполненная площадь перед собором Святого Петра в Риме.

Начало церемонии прощания.

Похороны папы Франциска проходят по его собственному завещанию с некоторыми отклонениями от традиции.

Обряд возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Вместо традиционных трёх гробов (из кипариса, свинца и дуба), понтифик завещал использовать только один - деревянный, обитый цинком.

Франциск также пожелал быть похороненным не в соборе Святого Петра, как обычно, а в любимой им базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана. Прощальная служба прошла в соборе Святого Петра, откуда тело понтифика пронесли через "дверь смерти" под звон 10-тонного похоронного колокола.

Среди собравшихся - президент Владимир Зеленский с первой леди, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, экс-президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и другие мировые лидеры.

Еще фото с церемонии прощания с Папой Римским.

Напомним, папа римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт.