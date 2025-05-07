В Ватикане начался конклав. 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового папу римского.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Ватикана.

В Сикстинской капелле прозвучали слова extra omnes ("Все - вон") – после этих слов все посторонние должны покинуть капеллу, а кардиналы приступают к первому голосованию.

Перед началом конклава кардиналы приняли торжественные присяги о соблюдении строгой тайны - ее нарушение карается отлучением от церкви. У кардиналов не будет доступа к радио, телевидению, газетам, телефонам, факсам, интернету или социальным сетям.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт.

Его торжественные похороны прошли 26 апреля. Франциск пожелал быть похороненным не в соборе Святого Петра, как обычно, а в любимой им базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана.

Чем был известен папа римский Франциск, мы рассказывали в отдельном материале.

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