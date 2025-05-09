Новый папа Лев XIV ранее критиковал президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса в своих социальных сетях.

Об этом сообщает Reuters.

"Вы не видите страданий? Ваша совесть не тревожится?" - написал в Х американец Роберт Прево (мирское имя папы) в апреле, когда Трамп встречался с президентом Сальвадора.

Тогда обсуждалась возможность использования тюрьмы, где, как утверждается, имели место нарушения прав человека, для содержания под стражей предполагаемых членов банд, прибывших из США.

В феврале Прево перепечатал статью под заголовком "Джей Ди Вэнс ошибается: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим".

Напомним, вчера в Ватикане выбрали нового папу римского - над Сикстинской капеллой показался белый дым.

Новым папой впервые стал американский кардинал - Роберт Фрэнсис Прево. Он провел большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Перу. Кардиналом его назначил папа Франциск в 2023 году.

В первом обращении Лев XIV призвал верующих построить мосты диалога для мира.

Трамп уже поздравил Прево, а также они созвонились.