Новым папой римским стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Его Святейшество появился перед верующими, которые собрались на пьяцца Сан-Пьетро в Ватикане.

Наместник Петра принял имя Лев XIV. Это первый понтифик из США в истории.

Первое обращение нового папы римского Льва XIV к пастве

Кардинал-протодиакон первым появился в Лоджии благословений и объявил об избрании, а также имя нового папы знаменитой формулой Annuntio vobis gaufium magnum: habemus Papam!

В это время новоизбранный вышел из Сикстинской часовни, по пути к Лоджии благословений зашёл в капеллу Павла III, где перед Пресвятым Таинством задержался в безмолвной молитве, и продолжил путь к лоджии, откуда верубщие услышали его приветствие и самое первое апостольское благословение Urbi et Orbi.

В первом обращении Лев XIV призвал верующих построить мосты диалога для мира.

Новый папа римский провел большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Перу. Кардиналом его назначил папа Франциск в 2023 году.

Новый папа родом из Чикаго. Он поддерживал линию Франциска в части вопросов социальной справедливости.

Собственно, сам Франциск и пригласил его в Рим, чтобы тот возглавил ватиканский офис, отвечающий за отбор священников, которые будут служить епископами по всему миру.

Президент США Дональд Трамп, чья жена Мелания исповедует римско-католическую веру, уже поздравил Прево.

"Для меня большая честь осознавать, что он является первым американским Папой Римским. Какое волнение, и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV", - написал Трамп.