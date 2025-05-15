Встреча делегации украинских верующих с папой римским в Ватикане. Фото: Координационный штаб

Папе римскому Льву XIV передали списки находящихся в плену украинских военных, находящихся в российском плену.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. 

Представительница семей военнопленных бойцов присутствовала на встрече понтифика с общинами Восточных Католических Церквей и передала папе римскому списки украинских пленных.

"Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир - справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи!" - сказал папа римский.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с новым папой римским Львом XIV и пригласил его в Украину. 

В то же время, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что Льву XIV преждевременно ехать в Киев.

Ранее мы также писали о том, что папа Римский в своей первой проповеди упомянул Украину и призвал к достижению "продолжительного и подлинного мира".

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