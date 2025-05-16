Президент Владимир Зеленский заявил, что главным вопросом для Украины на переговорах с Россией будет прекращение огня.

"Если с российской делегацией не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну", - заявил он выступая во время саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Что это значит?

Зеленский заявил, что если на сегодняшних переговорах Россия откажется поддержать соглашение о 30-дневном прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну. Он также призвал в таком случае ужесточить санкции против РФ.

Если о прекращении огня на встрече действительно не договорятся, то вполне можно ожидать подобных заявлений и со стороны европейцев, а также комментарии, что переговоры завершились провалом.

В то же время, есть только один человек, который будет определять - успехом или провалом закончилась встреча, а также хочет Путин мира или нет. Это Трамп.

Если он станет на позицию Киева и скажет, что Москва сорвала переговоры и показала нежелание завершить войну, а также заявит о применении в отношении Кремля неких мер воздействия, то это будет одна ситуация.

Если же Трамп скажет, что стороны должны продолжать диалог, а сам он намерен ещё и пообщаться с Путиным, то, вполне вероятно, украинские власти согласятся и на следующую встречу с РФ, что бы они не говорили после встречи нынешней.

Подробнее о раскладах накануне переговоров мы писали в отдельном материале.