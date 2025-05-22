Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с РФ, пока не состоится обмен пленными "1000 на 1000".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам онлайн-переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

По его словам, коллеги проинформированы о переговорах в Стамбуле, встречах президента Украины в Италии и Ватикане, а также о разговоре президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и лидерами стран Европейского Союза.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ", - написал Ермак.

Также он отметил, что отдельное внимание было уделено вопросу усиления санкционного давления на Россию за ее действия, направленные на затягивание войны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб говорил, что "технические" переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться уже на следующей неделе.

При этом в западной прессе пишут, что следующий раунд переговоров пройдет в середине июня.