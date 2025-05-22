Новый раунд переговоров Украины и России пройдет в середине июня на территории Ватикана. Президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что направит туда госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на разговор Трампа и европейцев после двухчасовой беседы с Путиным.

Трамп сказал европейским лидерам, что "Путин не готов закончить войну, потому что думает, что побеждает". Ранее Bloomberg давал иную цитату - что сам Трамп был убежден в победе РФ.

Некоторые европейцы настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что "никогда его не использовал". Европейцы в итоге согласились отказаться от этого прилагательного.

При этом европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт американского оружия "до тех пор, пока Европа или Украина будут платить за него".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "технические" переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

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