В четверг, 22 мая, в Украине идет 1184-й день войны с Россией.

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Последние новости

15:06 О повторном взрыве в Кропивницком сообщают местные паблики.

14:47 О взрывах в Кропивницком сообщают местные паблики.

14:40 РФ передала Украине список из тысячи пленных, которых готова передать в рамках обмена 1000 на 1000, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Были доклады по контактам с россиянами. Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и исполнение договоренности. Выясняем детали по каждому человеку, который был представлен в списках с российской стороны", - пишет президент.

Ранее сообщалось, что украинский совет Координационного штаба согласовал план этого обмена.

14:34 В Одессе таксист устроил погоню за ТЦК, угрожал избить полицейского битой и требовал выпустить задержанного мужчину.

Полицейский забрызгал его из баллончика, а задержанный остался сидеть в бусе.

14:24 Украинские переселенцы, жители на оккупированных территориях и выехавшие с них за границу теперь смогут получить пенсию не только в "Ощадбанке", но и в других уполномоченных банках или через "Укрпочту", сообщает Кабмин.

Справка переселенца для этого не нужна.

Проживающие на захваченных РФ территориях должны для получения украинской пенсии ежегодно подтверждать до 31 декабря свою личность, использовать банковскую карту раз в полгода, а также заявить в Пенсионный фонд, что они не получают российскую пенсию.

13:48 Беспилотники атакуют рязанский НПЗ, сообщают российские паблики.

В районе завода сбили пять БПЛА за последний час. Обломки упали за территорией предприятия.

Сообщается, что беспилотники летят на Рязань больше суток - это самая массированная атака на регион с начала войны.

13:16 Запорожская АЭС может быть уже подключена к российской энергосистеме, заявляет бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, строительство ЛЭП к АЭС может быть на "финальной стадии", была построена новая магистраль через Мариупольский район и распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией.

"С учетом планов (в том числе, но не исключительно) модернизации, в частности, Херсонщины, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели", - пишет Андрющенко.

13:08 Конкретных договоренностей о следующих переговорах по Украине пока нет. В том числе и о проведении встречи в Ватикане.

Об этом заявил спикер Кремля Песков.

Также он сказал, что "все заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными 1000 на 1000 в быстром режиме".

12:28 Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что следующий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в Ватикане.

При этом канцлер Германии сомневается, что дальнейшие переговоры Украины и РФ будут конструктивными, а война вскоре закончится.

"Это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остается только надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии", - сказал Мерц.

"То, что мы сейчас переживаем в Украине, переживаем с Россией, вызывает у меня определенную обеспокоенность по поводу ближайших дней, недель и, возможно, месяцев. Пока нет никаких признаков того, что эта война быстро закончится", - добавил канцлер.

11:33 Видео силового задержания мужчины в Одессе.

В местной полиции сообщили, что его авто остановили за нарушение ПДД и заподозрили, что мужчина под наркотиками. Также оказалось, что он в розыске ТЦК.

Мужчина "пытался убежать и вел себя агрессивно", поэтому его задержали силой.

10:46 Российские военкоры настаивают, что солдаты РФ таки вышли к границе Днепропетровской области.

Правда, их оценки этого события расходятся.

Известный российский военный блогер Юрий Подоляка называет это "пиар-акцией", в результате которой все военные на отходе погибли (о чем вчера писали и украинские телеграм-каналы).

Но телеведущий Соловьев опровергает их гибель и заявляет, что "парни живы и находятся на связи с командованием".

Напомним, что в Украине выход к границе Днепропетровской области опровергали как местные власти, так и военный паблик Deep State. Он утверждал, что кадры сняты у села Троицкое в паре километров от админграницы.

10:21 В московских аэропортах застряли сотни пассажиров из-за налета дронов, который продолжается со вчерашней ночи, сообщают российские паблики.

Некоторые люди должны были вылететь ещё ночью, но рейсы раз за разом переносятся.

10:17 В Курской области в результате удара дрона ранен глава Беловского района Николай Волобуев, сообщил губернатор.

Дрон атаковал его автомобиль. Волобуев успел выбраться, но получил травмы руки и бедра. Он госпитализирован.

Это уже четвёртый раз Волобуев попадает под удар, говорит губернатор.

09:58 Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с РФ, пока не состоится обмен пленными "1000 на 1000", заявил глава ОП Ермак.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ", - написал глава ОП по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

09:37 Во Львове женщина отбила своего мужа у ТЦК, пишут местные паблики.

09:23 Очередь в военкомате Одессы.

Местные паблики пишут, что она связана с оформлением отсрочки.

09:16 США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи на предмет "манипуляций", заявил госсекретарь Марко Рубио в Конгрессе.

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся", - заявил Рубио.

После этого он заявил, что США "оказали Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться", поскольку у нее "нет военного решения".

09:12 В российской Туле беспилотник атаковал пятиэтажку, сообщают местные паблики.

О пострадавших не сообщается.

Также обломки упали около физкультурно-оздоровительного комплекса "Оружейник".

08:32 Работа российских дронов грозит обвалом фронта и быстрым падением Покровска. Об этом пишет боец "Айдара" Станислав Бунятов.

Он считает, что "наша логистика на Покровском направлении умножается на ноль".

Бунятов пишет, что высшее руководство издает приказы об уничтожении российской пехоты, хотя 50% наземных задач российской армии выполняют экипажи БПЛА.

"Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска", - заявляет военный.

08:05 Ночью дроны атаковали Московскую область, заявляет минобороны РФ. Было сбито 35 БПЛА (всего над территорией России - 105 дронов).



07:58 В Киеве прозвучали взрывы. На город идет налет "Шахедов".