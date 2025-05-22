Россия внедряет новую управляемую авиационную ракету с тактическим ядерным зарядом, которую устанавливают на МиГи и истребители типа Су.

Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на отчет разведывательного управления Департамента обороны США.

В отчете отмечается, что Россия расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности, в том числе ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и новые ядерные системы.

По данным разведки США, РФ хранит около 1550 развернутых стратегических боеголовок и до 2 тысяч нестратегических боеголовок, а также расширяет свои ядерные силы в Беларуси, создавая и реконструируя места хранения ядерного оружия и обучая белорусские экипажи обращению с тактическим ядерным оружием.

"Однако Россия очень маловероятно применит ядерное оружие в этом конфликте, если только руководство России не решит, что режиму угрожает экзистенциальная опасность", - говорится в документе.

По мнению авторов The War Zone, в отчете разведки США, скорее всего, речь идет о специальной версии ракеты большой дальности Р-37М. Эта дальнобойная ракета-перехватчик разработана специально для МиГ-31 и адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

Ранее Владимир Путин заявил, что в новой ядерной стратегии России будет прописана и новая возможность применения ядерного оружия.

После заявления Путина о смене ядерной доктрины, чёртова дюжина стран НАТО провела первые учения в Европе Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). В рамках учений с участием авиации входящих в блок ядерных и неядерных государств имитировались удары тактическим ядерным оружием и отрабатывадись соответствующие ситуации действия.

Впервые в учениях Steadfast Noon приняла участие Финляндия. Маневры прошли на базах в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов.