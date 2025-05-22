Анализируем итоги 1184-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера российские паблики сообщили, что армия РФ прорвалась к границе Днепропетровской области, и опубликовали фото.

Губернатор Днепропетровщины называл эту информацию "фейком". А военный паблик Deep State утверждает, что кадр, который публикуют паблики РФ, был сделан у села Троицкое Донецкой области, которое расположено в 3 км от админграницы.

Тем не менее российские военкоры настаивают, что солдаты РФ таки вышли к границе Днепропетровской области. Правда, их оценки этого события расходятся.

Известный российский военный блогер Юрий Подоляка называют это "пиар-акцией", в результате которой все военные на отходе погибли (о чем вчера писали и украинские телеграм-каналы). Но телеведущий Соловьев опровергает их гибель и заявляет, что "парни живы и находятся на связи с командованием".

Как бы там ни было, бои сейчас разворачиваются не так уж далеко от границы. Ближайшая к ней точка, где уже проходит линия фронта, - это Новониколаевка, куда россияне, по данным украинского бойца с позывным "Мучной", пытаются зайти с востока. Также продолжаются бои в соседней Новосергеевке.

Ключевая проблема - это работа российских дронов, которая грозит обвалом фронта и быстрым падением Покровска. Об этом пишет боец "Айдара" Станислав Бунятов. Он считает, что "наша логистика на Покровском направлении умножается на ноль".

Бунятов пишет, что высшее руководство ВСУ издает приказы об уничтожении российской пехоты, хотя 50% наземных задач российской армии выполняют экипажи БПЛА, но их уничтожению большого внимания не уделяют.

"Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска", - заявляет военный.

Ранее мы сообщали, что Россия нарастила дальность работы FPV-дронов, которые атакуют объекты за десятки километров. Они уже долетают до трассы Краматорск – Доброполье, что в более чем 40 км от фронта. А также до Запорожья и Харькова.

Да и в целом украинские военные и волонтеры в последнее время все чаще говорят о кратном возрастании количества российских боевых БПЛА на линии фронта, а также все более интенсивных ударах по тылам, которые разрушают логистику ВСУ.

"Страна" пообщалась с бойцами ВСУ и узнала, что происходит сейчас на фронте в плане использования дронов. По их словам, особое преимущество россиян в дронах с оптоволоконным управлением.

"Мясные штурмы, когда русские кидали своих в лобовые атаки на наши позиции без поддержки дронов, хоть и встречаются ещё иногда, но все реже. Теперь штурмы в основном начинаются по-другому. Сначала русские запускают разведывательные дроны. Потом наши позиции забрасывают КАБами и плотно накрывают артиллерией. Затем русские сразу поднимают в воздух ударные FPV-дроны, которые прицельно крошат все, что осталось двигаться после артобстрела. У них все больше ударных дронов на оптоволокне, которым никакие противодронные средства не помеха. И лишь после этого бросают штурмовые группы из 4-5 солдат на мотоциклах и квадроциклах либо просто пешком, задача которых добраться до наших опорников и зачистить позиции. При этом если ещё год назад у нас было явное преимущество по БПЛА, то теперь как минимум паритет, а на некоторых направления у РФ превосходство очень значительное. Особенно тревожно то, что увеличивается дальность ударов. Дроны бьют уже на несколько десятков километров, разрушая нашу логистику на целых направлениях", – говорит сержант взвода БПЛА ЗСУ К.

Также украинские военные говорят о развернувшейся охоте россиян за экипажами украинских БПЛА – мобильными командными пунктами пилотов.

"Пилоты наших дронов приоритетная цель для русских БПЛА. Большая часть фронтовых дронов работает в ближнем тылу. Россияне вычисляют командные пункты через дроны-разведчики и наносят по ним удары. КАБами, артиллерией или ударными дронами. Поэтому время "охоты" наших пилотов сократилось в разы по сравнению с ситуацией год назад. Сейчас стартовую локацию быстро вычисляют русские. Поэтому команды дронов делают ставку на скорость и точность, оставаться долго на стартовой локации смертельно опасно. Мы также охотимся на экипажи БПЛА россиян, однако уступаем РФ в возможностях огневого поражения. Кроме того, мы очень внимательно осматриваем сбитые русские БПЛА. Среди них все меньше "гражданских" китайских "Мавиков", все больше новых моделей, которые явно собираются не на коленке, как раньше. Это дроны явно заводского производства. И хотя основная начинка дронов – платы - по прежнему в основном китайские, корпуса, несущие плоскости, уже российские" – поделился младший сержант с позывным В., который воюет на Купянском направлении.

Примечательно, что украинские военные утверждают, что россияне стали чаще использовать массированные атаки дронами. Кроме того, россиянам удалось увеличить дальность действия своих РЭБ.

Меняется и тактика применения "шахедов".

"Теперь их БПЛА атакуют роями. Перед атакой десять – пятнадцать шахедов нарезают несколько кругов в отдалении от цели, на большом расстоянии и высоте до четырех тысяч метров, фактически вне зоны поражения наших ПВО. Затем шахеды атакуют цели, пикируя с большой высоты. При этом ими явно управляют дистанционно, что говорит о том, что БПЛА оснащены защищенными от РЭБ комплексами связи с командными пунктами. Из-за новой тактики эффективность ликвидации вражеских БПЛА средствами наших ПВО резко снижается", – говорит офицер Н., служащий в ПВО ВСУ.

К другим участкам фронта. Путин сегодня заявил о решении создать "буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины". По его словам, армия РФ уже "решает эту задачу".

Напомним, что РФ наступает в Сумской области, а Путина накануне призвали к захвату областного центра, города Сумы. Детальнее об этом мы писали здесь.

Что происходит с обменом пленными

На эту неделю был намечен самый большой обмен пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны - 1000 на 1000. Однако до сих пор он не состоялся.

Зеленский заявил, что Украина получила список пленных на обмен от РФ и изучает его.

Спикер Кремля Песков еще с утра говорил, что списка от Киева Россия пока не получала. Но позже замглавы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Украина передала РФ свою тысячу фамилий. После этого Песков подтвердил информацию о получении списка от Киева.

При этом глава Офиса президента Ермак сегодня с утра написал, что новый раунд переговоров с РФ может состояться только после обмена пленными. И что Украина "сделала свою часть подготовительной работы" по обмену пленными 1000 на 1000, а "Россия должна ускориться с этим". Из чего некоторые наблюдатели сделали вывод, что с обменом возникли некие проблемы.

По данным источника "Страны", близкого к украинской переговорной группе по обмену, проблемные вопросы действительно есть и связаны с двумя моментами.

Во-первых, во время прошлых обменов список пленных, которые на него идут, согласовывался обеими сторонами. И Москва утверждала, что часть пленных Киев забирать не хотел, а требовал освободить определенный перечень (Украина этого не подтверждала). Украинская же сторона время от времени заявляла, что Россия не хочет отдавать пленных, которых просит вернуть Киев.

Так или иначе, но процесс согласования в том или ином виде был. Однако в этот раз, по данным источника, россияне сами составили список и передали его Украине. Поэтому Зеленский и заявил, что его сейчас "изучают". И не исключено, что будут выдвинуты встречные предложения Киева по списку.

Во-вторых, не исключены такие же вопросы от россиян по украинскому списку фамилий.

Как мы уже писали, украинские власти хотят отправить на обмен в том числе и гражданских, которые являются фигурантами дел по госизмене, сепаратизму и коллаборационизму. И пока неизвестно, как отреагирует Россия на наличие в списке большого числа украинских гражданских.

Причем в теории это число может составлять вообще до трети украинского списка.

При украинском Координационном штабе по военнопленным действует проект "Хочу к своим", где выложены данные около трехсот граждан Украины, осужденных за коллаборационизм и госизмену. Все они, как заявляют авторы проекта, уже дали согласие на передачу в РФ по обмену - однако Москва не проявляет интереса к тому, чтобы их забирать, и на сегодня на обмен пошел только один украинец из этого списка (что связано, скорее всего, с тем, что в приоритете для РФ возвращение российских военнопленных, которых, по ряду данных, у Киева в плену осталось не так уж много).

Также проект сегодня опубликовал сообщение, где рассказал, что РФ на переговорах в Стамбуле поднимала вопрос этой категории украинских заключенных, называя их "жертвами репрессий". Но шла ли речь о предложении обменять этих людей или же о требовании к Украине их освободить, не уточнялось.

Проект в этой связи призвал Москву обменять "осужденных агентов России" на украинцев, которые удерживаются РФ.

Но неизвестно, захочет ли Россия менять пленных украинских солдат на граждан Украины, осужденных по "военно-политическим" статьям. При этом Киев явно заинтересован в том, чтобы как можно больше украинцев попало в список, о чем и говорит сообщение проекта "Хочу к своим".

Когда пройдут новые переговоры Украины и РФ

Противоречивые данные идут о том, когда состоится новый раунд украино-российских переговоров.

Wall Street Journal пишет, что он пройдет в середине июня на территории Ватикана. Об этом Трамп заявил европейцам после своей двухчасовой беседы с Путиным. Как утверждает издание со ссылкой на источники, США направят туда госсекретаря Рубио и спецпредставителя Келлога.

При этом некоторые европейцы пытались настоять, что результатом переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Но Трамп возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что "никогда его не использовал". Европейцы в итоге согласились от него отказаться.

Позже сегодня факт обсуждения новых переговоров Киева и Москвы в Ватикане подтвердил канцлер Германии Мерц. При этом он усомнился, что переговоры будут конструктивными, а война вскоре закончится.

"Это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остается только надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии", - сказал Мерц.

"То, что мы сейчас переживаем в Украине, переживаем с Россией, вызывает у меня определенную обеспокоенность по поводу ближайших дней, недель и, возможно, месяцев. Пока нет никаких признаков того, что эта война быстро закончится", - добавил канцлер.

Впрочем, Кремль опроверг подготовку ко встрече в Ватикане. Песков заявил, что конкретных договоренностей о следующих переговорах по Украине пока нет.

Отметим, любая определённость по новому раунду переговоров может появиться лишь в том случае, если Украина и Россия как минимум обменяются предложениями по меморандуму, о котором договорились Путин и Трамп. В этом меморандуме, напомним, должны содержаться некие общие положения, по которым будет идти процесс мирного урегулирования в Украине.

Уже сейчас очевидно, что пункты, которые появятся в украинской и российской версиях меморандума, могут быть полностью противоположны друг другу. То есть не исключено, что сперва обе стороны передадут свои предложения посредникам - например, американцам - которые попытаются привести все к более-менее общему знаменателю. После чего может последовать встреча.

Исходя из того что пока не выполнен даже первый пункт - обмен предложениями по меморандуму, - непонятно, на базе чего планировать новый раунд переговоров.

В то же время если действительно со стороны Трампа звучал июнь как срок, когда возможны новые переговоры (а недавно президент США снова просил от двух недель до месяца, чтобы показать результат по Украине), то некие дедлайны по новой встрече Киева и Москвы Путин и Трамп действительно могли обсуждать.

Отдельно в статье WSJ интересен момент с цитатой Трампа о том, хочет ли Россия останавливать войну. По версии издания, Трамп во время разговора сказал европейским лидерам, что "Путин не готов закончить войну, потому что думает, что побеждает".

Отметим, что вчера Bloomberg давал иную цитату - что сам Трамп был убежден в победе РФ в Украине, поэтому и настаивает на переговорах.

Какая из цитат более верна - вопрос открытый. Но премьер Польши Туск сегодня не подтвердил сообщение WSJ о том, что Трамп заявил о нежелании Путина останавливать войну. А вот опровержений информации "Блумберга" пока не поступало.

Тем временем в США активизировались сторонники жесткого давления на РФ для "принуждения Путина к миру".

Сенат США пригрозил России 500%-ми вторичными тарифами, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении авторов соответствующего законопроекта, демократа Ричарда Блюменталя и республиканца Линдси Грэма.

Они заявляют, что их законопроект поддерживает уже 81 сенатор.

Сенаторы ссылаются на слова госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что РФ согласилась на предоставление своих условий мирного соглашения уже в ближайшие дни.

"Содержание этого документа многое скажет о том, насколько серьёзно Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что это будет то же самое, что и раньше. Если это действительно окажется тем же самым, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США. В связи с этим мы чрезвычайно рады, что у нас уже есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за её варварское вторжение в Украину", - говорится в заявлении.

То, что в Конгрессе могут попытаться поставить на голосование законопроект о жестких санкциях против РФ, мы предполагали ещё в понедельник - после разговора Трампа с Путиным, после которого президент США дал понять, что не намерен вводить санкции против РФ, хотя Кремль и отказывается от безусловного прекращения огня, настаивая на предварительных переговорах (и Трамп эту позицию в своих комментариях поддержал).

Западные СМИ в последние дни также пишут, что Трамп не хочет усиливать санкции против РФ.

Даже если Конгресс проголосует за санкции, президент США может наложить на законопроект вето, и в обеих палатах вряд ли найдут 2/3 голосов, чтобы это вето преодолеть.

Мы анализировали, почему для США проблематично введение вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть и другие товары. Во-первых, это может усилить напряжение в и без того непростых отношениях Вашингтона с этими странами (прежде всего, с Индией и Китаем). А во-вторых, может быть воспринято Москвой как акт объявления войны и привести к резкой эскалации в отношениях России с США и НАТО вплоть до угрозы ядерной войны. На такую возможность ранее намекал Дмитрий Медведев.

Судя по всему, это и были основными причинами, по которым Трамп отказался от идее введения жестких санкций против РФ. И пока, судя по публикациям СМИ, комментариям его и Рубио, позиция Белого дома не изменилась.