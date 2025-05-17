Самый масштабный обмен военнопленными с начала войны "1000 на 1000" может пройти уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время интервью журналистам.

По его словам, в настоящее время украинская сторона уже ведет работу над списками тех, кого можно будет вернуть во время предстоящего обмена.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, по спискам, вы же понимаете – будет обмен, скажем так, кого сможем забрать – будем забирать того же", - уточнил руководитель ГУР.

Он подчеркнул, что дата для обмена уже намечена, однако пока информация не может быть разглашена.

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал Буданов.

При этом обмен военнопленными может означать, что РФ вернет себе почти всех или, как минимум, большинство россиян, которые находятся в украинскому плену.

Точная цифра пленных россиян на данный момент неизвестна.

Последний раз ее называл глава РФ Владимир Путин в начале июня 2024 года - 1348. Украина достоверность этой цифры не подтверждала (она, естественно, может быть занижена), но и своих данных за последний год не называла.

С июня 2024 года прошло 11 обменов пленными в ходе которых Украина вернула России 1449 пленных (по данным МО РФ). То есть, на сотню больше, чем называл год назад Путин.

Естественно, в течение года Украина брала и новых пленных. Особенно много во время наступления в Курской области.

В конце августа 2024 года главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что на Курщине было взять в плен 594 пленных. А к февралю 2025 года эта цифра составила, по данным Генштаба ВСУ, 909 человек.

Достоверность этих цифр подтвердить невозможно. Не исключено, что они завышены (завышение потерь противника убитыми и пленными - обычная практика на войне).

Точно можно говорить о том, что в Курской области было взято в плен не менее 218 человек - именно столько по официальным данным вернули РФ "курских пленных" в ходе обменов в августе и в сентябре 2024 года.

На других направления российских пленных, конечно, также брали. Но так как там, в основном, наступала армия РФ, то их число, скорее всего, было значительно меньше, чем в Курской области.

Таким образом, можно предположить, что, по максимальным оценкам, число российских пленных в Украине составляет около 2000 человек. А возможно, и значительно меньше.

Другими словами, если Украина вернет России 1000 пленных, это будет означать, что она вернула, как минимум, половину пленных. А то и вообще почти всех.

Что касается числа пленных украинцев в РФ, то, по данным заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук, по состоянию на начало мая их численность составляла около 8000 человек.

Напомним, после встречи в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что между сторонами достигнута договоренность об обмене пленными по формуле 1000 на 1000.

15 мая мы писали о том, что папе римскому Льву XIV передали списки украинских военных, находящихся в российском плену. На следующий день он предложил Ватикан, как место мирных переговоров между Украиной и Россией.