Россия и Украина завтра проведут масштабный обмен пленными. Домой вернутся почти 500 человек.

Об этом сообщает Sky News.

По данным источника издания, при посредничестве ОАЭ завтра каждая сторона передаст по 246 пленных, включая 46 раненых.

Между тем сегодня Украина передала РФ тела 41 погибших российских военных, а РФ передала 909 тел погибших бойцов ВСУ.

Война в Украине идет 1150-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском, сообщает Deep State. Главком Сырский заявил, что ВСУ контратакуют ближе к самому Покровску. РФ пытается закрепиться на северных окраин Торского на Лиманском направлении.

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