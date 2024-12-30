Между Киевом и Москвой состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой вернулись 189 украинцев
Сегодня, 30 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, который стал одним из крупнейших с начала войны.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Обмен пленными стал уже 11-м по счету в 2024 году. Всего в Украину вернулись 189 человек, в том числе 87 военнослужащих ВСУ, 43 – Нацгвардии, 33 – Госпогранслужбы и 24 – ВМС, а также двое гражданских лиц.
"Кроме Мариуполя и острова Змеиный, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также мы вернули тех, кто попал в плен в Курской области. Многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет", – сообщили в штабе.
В ходе этого обмена освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Всего из российского плена уже вернулись 3 956 человек, из них 1 358 – в 2024 году, добавили в штабе.
Напомним, в середине октября Украина обменялась военнопленными с Россией по формуле "95 на 95". Посредником в обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Война в Украине идет 1041-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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