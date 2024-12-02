После требований Лубинца российский омбудсмен опубликовала список из 630 пленных, которых не забирает Украина
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых, как она утверждает, больше года отказывается забирать Украина.
Соответствующий пост появился в телеграм-канале Москальковой.
"Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", - говорится в сообщении.
Ранее Москалькова уже выступала с подобными обвинениями. Тогда украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал от российской коллеги предоставить списки пленных, которых, как утверждают в Москве, не хочет принимать Украина.
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Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.
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