Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых, как она утверждает, больше года отказывается забирать Украина.

Соответствующий пост появился в телеграм-канале Москальковой.

"Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", - говорится в сообщении.

Ранее Москалькова уже выступала с подобными обвинениями. Тогда украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал от российской коллеги предоставить списки пленных, которых, как утверждают в Москве, не хочет принимать Украина.

Война в Украине идет 1013-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

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