Экспертиза относительно тел украинских военнопленных, которые, согласно заявлению российской стороны, находились в упавшем российском Ил-76, будет длиться ещё "месяц-два".

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.



"За последние два месяца у нас улучшилась процедура репатриации тел с обеих сторон. Достаточно большое количество наших погибших российская сторона передала украинской. Но могу ли я утвердительно сказать, что нам передали тела с Ил-76, пока не будет проведена экспертиза? Нет. Надеюсь, мы сможем ответить украинскому обществу на этот вопрос через месяц-два", – сказал чиновник.

Российские паблики не так давно заявляли, что в рамках обмена тел Украине были переданы тела украинских пленных, погибших в результате падения самолёта Ил-76. Украина этого официально не подтверждала. Однако, как можно видеть из комментария Лубинца, прямого опровержения передаче останков нет. Судя по словам уполномоченного, идёт экспертиза ДНК погибших.

Напомним, РФ утверждает, что ИЛ-76 с украинскими пленными на борту, которых везли на обмен, был сбит под Белгородом украинской системой ПВО "Пэтриот", базирующейся в Харьковской области.

Киев опровергает, что самолёт был сбит украинской ракетой.

Ранее Российская омбудсмен заявила, что ее украинский коллега посетил пленных из Курской области.

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