Комитет ООН против пыток опубликовал доклад об Украине, куда включил сообщения об истязаниях, сексуальном насилии и жестоком обращении с российскими пленными и гражданскими лицами, подозреваемыми в коллаборационизме или угрозе национальной безопасности.

"Поступили многочисленные сообщения о пытках, включая сексуальное насилие, угрозы, унижения, а также незаконные убийства и смерти в заключении российских военнопленных. Эти действия, предположительно, совершались украинскими вооружёнными силами и силовыми структурами, в основном в неофициальных или транзитных местах содержания до их интернирования", - говорится в докладе.

Несмотря на отрицание украинской делегацией существования таких "неофициальных" объектов, Комитет выразил обеспокоенность из-за отсутствия прозрачности, чётких процедурных гарантий для пленных и системной фиксации телесных повреждений.

"Комитет отмечает нехватку информации о процессуальных гарантиях, предоставляемых пленным, а также неудовлетворительное документирование и учёт видимых травм, полученных в результате пыток или жестокого обращения", - написано в документе.

Отдельно упоминается, что Офис генпрокурора Украины инициировал 20 расследований в отношении предполагаемых военных преступлений, совершённых украинскими силами, однако результаты следствия остаются неясными.

Второй блок нарушений касается лиц, обвиняемых в сотрудничестве с оккупационными властями или других преступлениях, связанных с национальной безопасностью.

"Задержания и допросы таких лиц сопровождались пытками и жестоким обращением, особенно на этапе задержания или досудебного допроса, зачастую в неофициальных местах содержания", - говорится в тексте.

Особо подчёркивается роль сотрудников СБУ, в отношении которых поступают многочисленные жалобы на применение силы для получения признаний.

Кроме того, обеспокоенность вызывает правовая неопределённость: статья 111-1 УК Украины о коллаборационной деятельности описана как "нечёткая и чрезмерно широкая". Делегация Украины заявила о подготовке закона с уточнениями к этой статье, но конкретные изменения пока не представлены.

Комитет требует независимого и оперативного расследования всех сообщений о пытках и произвольных задержаниях, а также привлечения к ответственности всех виновных, включая командиров, которые "знали или должны были знать о совершении подчинёнными преступлений". Также в ООН хотят прекращения практики содержания задержанных в неофициальных локациях.

"Никакие чрезвычайные обстоятельства, включая состояние войны, не могут быть оправданием пыток. Обязательства государства в этой сфере не подлежат ограничению или взаимности", - пишут авторы доклада.

Хотя доклад касается в основном выполнения Украиной своих обязательств по Конвенции против пыток, Комитет ООН подчёркивает также масштабы и систематичность нарушений прав человека, совершаемых Россией в Украине.

ООН фиксирует "многочисленные обвинения в широкомасштабных и системных пытках, включая сексуальное насилие, жестокое обращение с украинскими военнопленными и гражданскими лицами со стороны оккупационных властей Российской Федерации — во время задержания, допросов и интернирования".

Дополнительно комитет выразил тревогу по поводу нечеловеческих условий содержания в российских местах заключения и отказа в медицинской помощи.

В октябре в ООН уже сообщали, что украинцы и россияне в плену подвергались пыткам.

Также осенью мы рассказывали об издевательствах, которым подвергаются содержащиеся в спецтюрьме для осужденных за коллаборационизм и госизмену.

