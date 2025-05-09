Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по отражению в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных". По нему военнопленные будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор как нерезиденты.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и определить отдельной категорией физических лиц - нерезидентов Украины военнопленных, то есть лиц, имеющих право на этот статус в соответствии со статьей 4 Женевской конвенции.

Налоговые агенты - лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и СИЗО - будут начислять доход за выполненную работу, удерживать налоги и подавать отчеты в налоговую инспекцию.

Судя по этой публикации, российских военнопленных в Украине начали привлекать к оплачиваемым работам.

Недавно Комитет ООН против пыток опубликовал доклад об Украине, куда включил сообщения об истязаниях, сексуальном насилии и жестоком обращении с российскими пленными.

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