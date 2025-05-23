Служащий украинской армии из Павлограда поговорил со своей девушкой и матерью сразу после возвращения из плена, который длился более трёх лет.

Кадры первого видео-звонка близким после возвращения в Украину публикуют местные телеграм-каналы и СМИ.

"Не плачь, мама [...] потому что ты ревёшь, и я тоже буду сейчас реветь, а меня снимает очень много людей", – успокаивает женщину военный.

Напомним, сегодня Москва и Киев провели первый этап крупнейшего обмена пленными.

Война в Украине продолжается 1185-й день. Последние новости с главными событиями 23 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Широкое применение дронов армией РФ грозит обвалом фронта и быстрым падением Покровска, пишет служащий ВСУ. Западные СМИ сообщают, что новый раунд украино-российских переговоров ожидается в середине июня. Сенат США пригрозил России 500%-ми вторичными тарифами, если Кремль выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

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