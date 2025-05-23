Анализируем итоги 1185-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне снова продвигаются к югу от Константиновки. Со вчерашнего дня они прошли вперед в районе Яблоновки и Поповая Яра, сообщает Deep State.

Восточнее они продвинулись в Романовке и к северу от Торецка - в Дачном.

То есть, продвижение россиян под Константиновкой остановить пока не удается.

"На направлении полная ж...па с логистикой, саму Констаху постепенно начинают обходить, что сами понимаете, чем может закончиться", - пишет украинский офицер с позывным "Алекс".

Мы уже писали, что это связано в первую очередь с повышением дальности действия российский FPV-дронов, которые поставили район Константиновки под огневой контроль и резко ослабили логистику ВСУ в этом районе.

РФ также испытывает в Украине и новые дальнобойные дроны. Сегодня украинская ПВО зафиксировала запуск нового ударного дрона, которым атаковали с утра Одессу, сообщает военный обозреватель Александр Коваленко.

Визуально он похож на "Ланцет", но больше по размерам и мощнее по боезапасу.

"Его точное название мы пока не знаем, но до Одессы и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров. Похоже, Одесса и область продолжают оставаться для РФ полигоном в вопросах испытаний, как новых средств поражения, так и тактики их применений", - пишет Коваленко.

Также Украину сегодня атаковали "Шахеды" - прилеты был в ряде областей. Кроме Одессы, пострадало Прикарпатье, а под Кременчугом было разрушено предприятие.

По Одессе также были ракетные удары. Целили по порту, погиб человек.

Не прекращаются и налеты дронов на Россию и в частности Москву. С вечера 20 мая над Россией сбили более 700 беспилотников, из них более сотни — над Московской областью.

Для столь массированных налетов число пораженных объектов относительно невелико (по заводу в Орловской и Липецкой областях). Но главным образом страдает российское авиасообщение.

Постоянно запускаемые малыми порциями беспилотники блокируют работу гражданской авиации. Главным образом в Москве - крупнейшем авиахабе РФ. Совокупно в московских аэропортах вводили ограничения на полеты более 20 раз. Больше всего — в Домодедово и Жуковском — по более чем десять раз. Там не принимали и не отправляли самолеты около 15 часов.

Из-за вводимого плана "Ковер" сотни рейсов были задержаны, десятки — перенесены, отменены или отправлены на другие аэродромы.

При этом о повторении "принципа домино" — цепной реакции, парализовавшей все авиасообщение, как было накануне 9 мая - не сообщалось. Хотя кадры застрявших в аэропортах пассажиров уже появлялись в пабликах.

На одном из самых популярных маршрутов - турецком, - который служит россиянам главным пересадочным хабом для полетов в Европу, США и на другие дальние направления, задержки на вылет и прилет достигали нескольких часов. Некоторые пассажиры проверили ночь в аэропорту. Но полностью авиадвижение не парализовано, что видно хотя бы по карте сервиса Flightradar, который показывает оживленное авиасообщение вокруг Москвы.

То есть, это пока основной результат уже практически трехдневного налета по территории РФ. И, видимо, целью и было хотя бы частичное "закрытие неба" над РФ. Это видно по тактике "порционных" налетов на ту же Московскую область небольшим количеством дронов. Очевидно, что для поражения цели был бы эффективнее более массированный точечный удар, который бы перегрузил российское ПВО. Однако он был бы достаточно скоротечным и не позволил бы надолго закрыть аэропорты. В тоже время "порционные", но постоянные, удары вынуждают россиян вводить план "ковер" практически в режиме нон-стоп.

Нельзя не отметить, что массированные налеты украинских дронов возобновились сразу после звонка Трампа Путину, который вызвал недоумение в Киеве и европейских столицах. И которым Трамп "обнулил" ультиматум европейцев к Путину о безусловном прекращении огня.

Пытаясь "закрыть небо" над Москвой Украина как бы стремится показать Путину и российскому обществу, что война непосредственно касается уже и жизни столицы РФ и огромного числа россиян даже вдали от линии фронта (через паралич авиаперевозок). Что, возможно, по задумке Киева, должно подвигнуть Кремль на уступки в переговорном процессе по условиям завершения войны.

Впрочем, это может вызвать и другой эффект - побудить Кремль нанести новый массированный удар по Украине в качестве "акта возмездия". Впрочем, это также может быть использовано Киевом в свою пользу - как дополнительный аргумент для Запада и, особенно, для Трампа, усилить давление на Россию.

Другой вопрос, сколько по времени ВСУ способны поддерживать такую тактику "атак БПЛА нон-стоп", а также как быстро россияне смогут найти ей противодействие, чтоб сбивать украинские дроны в непосредственной близости от границы или линии фронта, не давая им залетать глубоко в тыл.

Военные перспективы

Бывший главком ВСУ и посол в Великобритании Залужный не верит, что Украина выйдет на границы 1991 или 2022 года. Об этом он заявил на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары", - сказал Залужный.

Также он считает, что РФ обогнала Украину по инновациям на поле боя. А Украине на данный момент "не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где еще вчера мы опережали врага". "Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", - заявил Залужный.

Экс-главком не уточнил, что имеет в виду, но, очевидно, речь идет о дронах, по которым у РФ за последнее время начался прорыв (подробнее об этом читайте здесь).

Он также говорит, что "у нас есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания". В этом контексте Залужный видит "абсолютно очевидную" зависимость от внешней помощи.

Украина при этом испытывает "дефицит человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию".

Экс-главком считает, что сейчас РФ ведет войну на истощение. В ответ нужно, по мнению Залужного, "подорвать экономику и социальную составляющую, чтобы лишить Россию возможности научно-технологического развития и запустить процессы гражданских беспорядков и дезинтеграции".

Как это сделать, экс-главком не уточняет, указывая лишь, что ставку нужно делать на высокотехнологические решения (ниже мы также рассмотрим, какие варианты сопротивления может рассматривать Украинское руководство).

Залужный считает, что цель Киева - чтобы РФ "отказалась от дальнейшего ведения войны и приняла наши условия, на которых они могли бы подписать прекращение войны". При этом, судя по всему, эти условия не содержат выхода на границы 1991 или 2022 года, поскольку экс-главком выше заявил, что это невозможно.

Но, судя по тому что мы писали выше о попытках "закрыть небо" над Москвой, частично "стратегия Залужного" уже начала реализовываться. Хотя понятно, что до нивелирования российского потенциала и массовых протестов от этих налетов еще мягко говоря далеко.

Впрочем, западные инвесторы считают, что война в Украине относительно скоро завершится. Инвестиционный банк JPMorgan прогноизирует это уже к июлю.

Об этом говорится в первом докладе центра геополитики банка, созданного недавно для помощи клиентам в оценке инвестиционных рисков. Аналитики банка полагают, что война "перешла в эндшпиль" и прекращение огня наступит до конца второго квартала этого года.

Наиболее вероятным сценарием (50%) центр считает "грузинский": Украина после войны не получит надежных гарантий безопасности, останется нестабильной — и со временем, после одной-двух смен власти, окажется в сфере влияния России.

На втором месте "израильский" сценарий (20%) - Украина получит западные гарантии безопасности, но не ввод западных войск. Она останется милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

По мнению аналитиков JPMorganChase, наименее вероятны (по 15%) варианты "Южная Корея" и "Беларусь".

Сценарий "Южная Корея" предполагает, что в Украине разместятся европейские войска, подкрепленные американскими разведданными и обещанием помощи США в случае возобновления конфликта.

Сценарий же "Беларусь"предполагает, что и США, и Европа не смогут или не захотят обеспечивать безопасность Украины. Это позволит России добиться выполнения своих максималистских требований и фактически превратить Украину в зависимое государство.

Переговоры и стратегия Украины

Сегодня начались обмены пленными, о которых Киев и Москва договорились в Стамбуле.

Первым об их начале сообщил Дональд Трамп. "Между Россией и Украиной только что состоялся крупный обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с достижением этой договорённости. Может ли это привести к чему-то большему?", - написал президент в своей соцсети.

Россия позже сообщила, что вернула домой 270 военных и 120 гражданских, среди которых - интернированные Украиной жители Курской области. Россия передала Украине столько же военных и гражданских. Обмен состоялся на белорусской границе. Украина позже подтвердила обмен.

Напомним, обмен должен был быть 1000 на 1000. Однако ранее СМИ писали, что он разнесен на несколько дней. Это же подтвердили и в минобороны РФ, заявив, что обмен продолжится в ближайшие дни. Учитывая, что сегодня с каждой стороны поменяли почти по 400 человек, то завершить обмен такими темпами могут до конца недели.

Ранее глава Офиса президента Ермак говорил, что после обмена начнется подготовка к новому раунду переговоров между Киевом и Москвой. В России заявили, что идет подготовка меморандума по окончанию войны, который будут обсуждать стороны - и находится она "на продвинутой стадии".

При этом уже возникают разногласия по поводу того, где переговоры проводить. Агентство Bloomberg пишет, что западные страны, особенно европейцы, настаивают на переносе места встречи со Стамбула на Ватикан. Но в России сегодня уже более определенно заявили, что вести переговоры в католической столице не хотят.

"Проводить переговоры по Украине в Ватикане немного неэлегантно - православные страны будут обсуждать вопросы на католической площадке", - заявил глава МИД РФ и назвал этот сценарий "нереалистичным".

Bloomberg также писал, что против Ватикана как места проведения переговоров выступила РПЦ - считая, что католики молчаливо поддержали притеснения Украинской православной церкви со стороны Киева. Да и российские власти не считают церковное государство нейтральным. Еще один резон Кремля настаивать на Стамбуле - РФ хочет подчеркнуть преемственность нынешних переговоров от тех, что шли в 2022 году, и которые, как считают в Москве, сорвал Запад.

Впрочем, скорее всего не место проведения переговоров станет основным камнем преткновения, а требования сторон.

Сегодня Лавров сделал ряд заявлений о том, что РФ считает Зеленского "нелегитимным". И хочет проведения выборов в Украине до подписания мирного соглашения.

В этом контексте он дал понять, что Москва хочет смены власти в Украине и смены внутриполитического курса, заточенного на противостояние с РФ.

"Если хунта Зеленского рассчитывает, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае. На территории Украины миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и ставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке - это будет как раз очень большим преступлением. Мы точно этого не допустим", - заявил глава МИД РФ.

Какую диспозицию по итогам имеем накануне второго раунда переговоров?

Напомним, практический смысл событий последней недели, когда Трамп поддержал формулу Путина "сначала переговоры, потом перемирие", заключается в том, что прекращение огня откладывается на неопределенное время.

В РФ подобный итог трактуется, в основном, как "победа" ("Путин навязал свою повестку в переговорах, а Трамп обнулил ультиматум европейцев и президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии"). Однако, по большому счету, это же (срыв переговоров о прекращении огня) было изначально и целью украинских властей, а также западной "партии войны".

Мы уже неоднократно писали, что Зеленский согласился в марте 2025 года с прекращением огня только лишь под давлением США, чтоб возобновить американскую помощь. При этом он рассчитывал, что Путин от перемирия откажется, чем разозлит Трампа, после чего Вашингтон не только продолжит военную помощь, но и накажет Кремль жесточайшими санкциями. Для этого Киевом предпринимались действия, чтоб минимизировать вероятность согласия Путина на перемирие (ультиматумы и прочее). Тем более, что появившийся в конце апреля "мирный план Трампа", предусматривавший признание со стороны США Крыма российским и снятие с РФ американских санкций в обмен на прекращение огня, Зеленскому крайне не понравился.

Наполовину этот расчет оправдался – Путин действительно отказался от безусловного прекращения огня. Однако вторая половина оказалась для Киева неприятным сюрпризом.

Трамп не только не ввел жесткие санкции против РФ за отказ от перемирия, но и всем своим видом начал показывать, что он устал от войны и вообще может полностью перестать заниматься Украиной и оказывать Киеву какую-либо помощь. Западные СМИ это уже трактуют как намерение Трампа нормализовать отношения с Россией вне зависимости от того закончится ли война в Украине или нет. Что означает не только то, что Трамп и далее не намерен вводить новые санкции против РФ, но и то, что он может снять уже действующие санкции в рамках "нормализации отношений".

Более того, такая позиция Вашингтона может подорвать поддержку Украины и со стороны Европы, где усилятся голоса тех, кто выступает против помощи Киеву. Тем более, если на европейцев начнет в данном направлении давить Трамп.

Опасность для Киева такого сценария очевидна, поэтому Зеленский и его европейские партнеры уже начинает предпринимать усилия, чтоб его поломать.

Задача-максимум – добиться, чтоб США все ж таки ужесточили санкции против РФ и увеличили военную поддержку (и сторонников этого в Вашингтоне немало – угрозы из Конгресса уже идут). Задача среднего уровня – добиться, чтоб США продолжили военную поддержку на нынешнем уровне. Задача-минимум – сохранить хотя бы поддержку Европы.

Соответственно, задачи для РФ на американском направлении ровно обратные.

Задача минимум – сохранить диалог с США, чтоб избежать ужесточения санкций и расширения военной помощи Украине.

Задача среднего уровня – подвести дело к прекращению всякой военной помощи Украине со стороны Вашингтона.

Задача-максимум – добиться того, чтоб Вашингтон начал оказывать жесткое давление на Киева и Европу с требованием принять ключевые условия Москвы по окончанию войны.

Однако, работа на "вашингтонском фронте", хоть и очень важное направление для обеих стран, но ключевое значение для дальнейшего хода войны будет оказывать ситуация на фронте, а также внутри каждой из стран.

Расчет Путина, очевидно, на то, что он сможет переломить рано или поздно ситуацию на поле боя и добиться военным путем выполнения Украиной тех условий, которые не может сейчас добиться дипломатически. В противном случае он бы не стал отказываться от прекращения огня, взамен на которое Трамп ему сулил немалые бонусы (снятие санкций, признание Крыма).

Раз отказался – значит видит перспективу добиться на фронте гораздо большего.

Судя по основным тезисам в провоенном российском информполе, Москва исходит из того, что ситуация для Украины на фронте сильно ухудшиться, истощенные российской тактикой "тысячи порезов" украинские войска подойдут к пределу своей боеспособности и фронт посыпется. Когда это произойдет – по срокам единого мнения в Москве нет. Оценки колеблются от "вот-вот" и "счет идет на недели" до года.

Также в РФ есть, судя по всему, расчет на дестабилизацию внутренней ситуации и бунт элит (военных и политических) против Зеленского, которого могут посчитать ответственным за ухудшение ситуации на фронте и при этом неспособным договориться с Путиным о более-менее приемлемых условиях мира для Украины. То есть, есть ожидания того, что в украинских элитах, в армии и в обществе станет все более доминирующим мнение, что нужно принимать нынешние путинские условия, чтоб "спасти Украину" ("иначе скоро условия будут ещё хуже), а для этого надо убрать Зеленского и поставить другого лидера, у которого будет больше шансов договориться с Кремлем и на лучших условиях. О том, что такая угроза для Зеленского существует "Страна" уже писала. А если еще и поддержку со стороны США сохранить не удастся, то это может дать подобным тенденциям дополнительный импульс.

Расчет Киева в целом не менялся с прошлого года. Он исходит из того, что Украина сможет выдержать войну на истощение с РФ еще на протяжении нескольких лет при условии сохранения, как минимум, европейской поддержки. Проблемы с личным составом, если станет понятно, что война затягивается, будут решаться за счет снижения возраста мобилизации.

Плюс к тому, делается ставка на максимизацию потерь в живой силе российской армии, которые бы РФ не смогла пополнить за счет нынешнего потока контрактников. На днях командир одного из самых известных подразделений украинских БПЛА Мадьяр описал свою "формулу победы". Он призвал командование поставить системную задачу расчетам дронов по числу убитых солдат противника, сфокусировав именно на этом их усилиях. Ссылаясь на информацию о потерях россиян, суммируемых с разных направлений в автоматизированной системе управления ВСУ "Дельта", он говорит, что ежемесячно они составляют убитыми и раненными 18-22 тысяч человек, при том, что ежемесячно армия РФ на фронте пополняется на 32-35 тысяч. По мнению "Мадьяра", ключевая задача для ВСУ – сделать так, чтоб потери россиян были больше 35 тысяч и действующая в Украине российская армия перестала бы пополняться, а начала бы истощаться. Похожие идеи высказывают и другие украинские военные и аналитики.

То есть, в целом задача – нанести крупные потери российской армии в ее попытках наступать, которые бы Москва не смогла восполнить за счет притока контрактников и была бы вынуждена объявить мобилизацию. Что, как рассчитывают в Киеве, вызовет очень сильное обострение социально-экономических и прочих противоречий в российском обществе и может привести к внутренней дестабилизации РФ (о подобных ожиданиях, в частности, еще летом прошлого года говорил Зеленский Орбану).

Среди всех противоречий внутри РФ в украинской власти делают особую ставку на рост межнациональной и межрелигиозной (между русскими и мусульманами) вражды.

Чей расчет по итогу оправдается, можно будет понять только по ситуации на поле боя.

Также из года в год переходит надежда Киева на скорый крах российской экономики под гнетом санкций, усиливающаяся в период низких цен на нефть.

В нынешней войне у обеих сторон были ситуации, когда их планы и расчеты не сбывались с крайне тяжелыми последствиями.

Если говорить о чисто военной составляющей, то перелом в войне в пользу одной из сторон может произойти только в двух случаях (вариант использования ядерного оружия выносим за скобки).

Во-первых, и в главных, если одна из сторон достигнет многократного, абсолютного превосходства в использовании дронов (воздушных и наземных). Причем не просто достигнет, но и сможет удержать его длительное время. До сих пор подобного еще не бывало. Но если произойдет, то это, по сути, и будет означать перелом в войне.

Во-вторых, обеспечит и сможет длительное время поддерживать многократное численное превосходство в живой силе. По мере развития технологий робототехники, дроны на поле боя играют все большую роль. Но, все ж таки, численность армий продолжает быть важным фактором в войне на истощение (по крайней мере до тех пор, пока роботы не научатся сами ходить в атаку, штурмовать города и посадки, закрепляться на позициях). У обоих сторон ещё есть внутренние резервы (у Украины – снижение возраста мобилизации, у РФ – объявление новой волны мобилизации). Также подмога может прийти и извне. Правда, в случае с Украиной это, скорее, теоретическая вероятность, так как ее партнеры из стран НАТО опасаются вступать в прямое столкновение с РФ из-за угрозы ядерной войны. В случае с Россией помощь в войне иностранных солдат более реальна, что и показало участие корейцев в боях в Курской области.

В любом случае, по наращиванию численности армии потенциала, очевидно, больше у РФ. И компенсировать данный фактор Украина может лишь за счет развития технологий и усиления дроновой составляющей. Хотя и Россия по этим вопросам не стоит на месте и, кроме того, может резко нарастить темпы, если целевую помощь ей окажет Китай (безусловный мировой лидер в дроностроении).

Возможно ли все ж таки договоренности о прекращении огня в ближайшее время? Шанс на это есть, но выглядит он сейчас небольшим. Хоть переговоры не прерваны, однако сами по себе они могут привести к миру только если обе стороны готовы на взаимные компромиссы. Пока этого не видно. Из России идут сигналы, что прежние требования (включая вывод ВСУ из четыре областей, а также создание буферной зоны на границе) остаются в силе. Плюс в Москве вновь стали заявлять о "нелегитимности" Зеленского как о препятствии к переговорам и необходимости выборов в Украине. Украинские власти уже заявили, что эти требования для них неприемлемы. Более того, не исключено, что в ответ они могут выдвинуть и свои аналогичные условия – например, вывод всех российских войск на границы 1991 года или же на линию 2022-го. Возможности внешних игроков надавить на стороны ограничены. Точнее, Трамп может надавить на Киев (что он и делал последние месяцы), но побудить Зеленского к чему-либо большему, чем остановка войны по линии фронта даже для него задача тяжелая. Новых рычагов же давления на Москву у Запада очень мало, а применение тех, что еще остались неиспользованными (огромные вторичные пошлины против покупателей российского экспорта, например), чревато резкой эскалацией в отношениях РФ и НАТО. Рычаги влияния на Москву есть у Китая, но Пекин и ранее не выражал особого желания их использовать. А сейчас, в условиях нарастающей конфронтации США и КНР, это тем более маловероятно.

Поэтому переговоры могут завершиться соглашением о завершении войны либо если одна из стран добьется перелома на поле боя, принудив противника принять свои условия. Либо каждая из сторон придет к выводу, что силы ее истощаются, а достижение целей военным путем куда менее вероятно, чем реализация внутренних рисков от затянувшейся войны.

Пока же ни первой, ни второй ситуации не возникло. Как писалось выше, каждая из стран ещё надеется повернуть ситуацию в свою пользу. Но если расчет не оправдается, то плата за ошибку может быть очень тяжелой.