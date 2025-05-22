Украинские военные и волонтеры в последнее время все чаще говорят о кратном возрастании количества российских боевых БПЛА на линии фронта, а также все более интенсивных ударах по тылам, которые разрушают логистику ВСУ.

"Страна" пообщалась с бойцами ВСУ и узнала, что сейчас происходит на фронте в плане использования дронов. По их словам, особое преимущество россиян заключается в дронах с оптоволоконным управлением.

"Мясные штурмы, когда россияне кидали своих в лобовые атаки на наши позиции без поддержки дронов, хотя и встречаются ещё иногда, но все реже. Теперь штурмы в основном начинаются по-другому. Сначала россияне запускают разведывательные дроны. Потом наши позиции забрасывают КАБ и плотно накрывают артиллерией. Затем россияне сразу поднимают в воздух ударные FPV-дроны, которые прицельно крошат все, что осталось двигаться после артобстрела. У них все больше ударных дронов на оптоволокне, которым никакие противодронные средства не помеха. И лишь после этого бросают штурмовые группы из 4-5 солдат на мотоциклах и квадроциклах либо просто пешком, задача которых - добраться до наших опорников и зачистить позиции. При этом если ещё год назад у нас было явное преимущество по БПЛА, то теперь как минимум паритет, а на некоторых направления у РФ превосходство очень значительное. Особенно тревожно то, что увеличивается дальность ударов. Дроны бьют уже на несколько десятков километров, разрушая нашу логистику на целых направлениях", – говорит сержант взвода беспилотников ВСУ К.

Также украинские военные сообщают о развернувшейся охоте россиян за экипажами украинских БПЛА – мобильными командными пунктами пилотов.

"Пилоты наших дронов - приоритетная цель для российских БПЛА. Большая часть фронтовых дронов работает в ближнем тылу. Россияне вычисляют командные пункты с помощью дронов-разведчиков и наносят по ним удары. КАБ, артиллерией или ударными дронами. Поэтому время охоты наших пилотов сократилось в разы по сравнению с ситуацией год назад. Сейчас стартовую локацию быстро вычисляют россияне. Поэтому команды дронов делают ставку на скорость и точность, оставаться долго на стартовой локации смертельно опасно. Мы тоже охотимся на экипажами БПЛА россиян, однако уступаем РФ в возможностях огневого поражения. Кроме того, мы очень внимательно осматриваем сбитые российские БПЛА. Среди них все меньше гражданских китайских "Мавиков", все больше новых моделей, которые явно собираются не на коленке, как раньше. Это дроны явно заводского производства. И хотя основная начинка дронов – платы по-прежнему в основном китайские, корпуса, несущие плоскости, уже российские", – поделился младший сержант с позывным В., который воюет на Купянском направлении.

Примечательно, что украинские военные утверждают, что россияне стали чаще использовать массированные атаки дронами. Кроме того, армии РФ удалось увеличить дальность действия своих РЭБ.

Меняется и тактика применения "Шахедов".

"Теперь их БПЛА атакуют роями. Перед атакой десять–пятнадцать "Шахедов" нарезают несколько кругов в отдалении от цели, на большом расстоянии и высоте до четырех тысяч метров, фактически вне зоны поражения нашей ПВО. Затем "Шахеды" атакуют цели, пикируя с большой высоты. При этом ими явно управляют дистанционно, что говорит о том, что БПЛА оснащены защищенными от РЭБ комплексами связи с командными пунктами. Из-за новой тактики эффективность ликвидации вражеских БПЛА средствами наших ПВО резко снижается", – рассказал офицер Н., служащий в ПВО ВСУ.

Вчера военное издание сообщило, что Россия все чаще использует автономные дроны-камикадзе, которые теперь могут бить на расстояние до 100 км, хотя еще недавно били только на 30 км.