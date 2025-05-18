Российские дроны начали долетать до трассы Краматорск–Доброполье, подбивая украинскую технику. Это более 40 километров от линии фронта.

Видео одного из таких поражений расходится по украинским пабликам.

В СМИ все чаще появляется информация о проблемах передвижения по этой трассе.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко приводит версии, как РФ отправляет фронтовые дроны на такое расстояние.

1. "Дрон-матка" — беспилотник, который зависает на большой высоте вне зоны действия ПВО и выпускает FPV-дроны, управляемые через оптоволоконный кабель.

2. Модифицированные FPV-дроны типа "Молния", устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

3. Новый российский дрон "Тювик" - по неподтверждённой информации, он оснащён системой самонаведения и устойчив к РЭБ. Заявленная дальность полёта - более 30 км.

Напомним, российские FPV начали долетать до Константиновки в 25 км от линии фронта.

Ранее мі сообщали, что в России на новый уровень начало выходить производство дронов и беспилотных систем, которые спонсируются не только государством, но и частными компаниями.