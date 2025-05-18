Более 40 километров от линии фронта. Дроны РФ начали долетать до трассы Краматорск–Доброполье
Российские дроны начали долетать до трассы Краматорск–Доброполье, подбивая украинскую технику. Это более 40 километров от линии фронта.
Видео одного из таких поражений расходится по украинским пабликам.
В СМИ все чаще появляется информация о проблемах передвижения по этой трассе.
Украинский военкор Андрей Цаплиенко приводит версии, как РФ отправляет фронтовые дроны на такое расстояние.
1. "Дрон-матка" — беспилотник, который зависает на большой высоте вне зоны действия ПВО и выпускает FPV-дроны, управляемые через оптоволоконный кабель.
2. Модифицированные FPV-дроны типа "Молния", устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
3. Новый российский дрон "Тювик" - по неподтверждённой информации, он оснащён системой самонаведения и устойчив к РЭБ. Заявленная дальность полёта - более 30 км.
Напомним, российские FPV начали долетать до Константиновки в 25 км от линии фронта.
Ранее мі сообщали, что в России на новый уровень начало выходить производство дронов и беспилотных систем, которые спонсируются не только государством, но и частными компаниями.