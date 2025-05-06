Во вторник, 6 мая, в Украине идет 1168-й день войны с Россией.

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Последние новости

13.00 В Краматорске утром было семь прилетов по промзоне, сообщает мэр города Гончаренко.

Один человек погиб, двое ранены.

11.05 РФ скопила 300 лодок для десантной операции в Херсонской области, заявил офицер водолазного отряда Нацгвардии Юрий Ткачук.

Он считает, что РФ хочет захватить как можно больше островов между левым и правым берегом, чтобы иметь больше возможностей обстреливать Херсонскую и соседнюю Николаевскую области, а конечная цель россиян - захватить их.

9.45 Последствия пожара на рынке "Барабашово" в Харькове.

Полностью сгорели около 90 торговых павильонов, еще почти сотня повреждена, сообщает пресс-служба рынка.

9.32 В Борисоглебске Воронежской области дрон упал на детскую площадку на набережной, она сгорела, сообщают российские паблики.

Это произошло ночью, пострадавших нет.

Всего по РФ за ночью было запущено более сотни дронов. Минобороны РФ заявляет о сбитии 105 БПЛА.

В частности, 19 - в Подмосковье.

9.25 В Новопавловке на востоке Днепропетровской области российские КАБы уничтожили мост через реку Соленую, сообщают местные паблики.

Напомним, что армия РФ приближается к этому населенному пункту, который уже существенно разрушен обстрелами.

9.15 Российские FPV-дроны атакуют цели уже в далеком тылу - в 20-25 километрах от линии фронта.

Вчера местные паблики показали, как беспилотник днем нанес удар по дороге рядом со стелой на въезде в Славянск, до которого до ближайших российских позиций более 21 километра по прямой.

Также, как мы уже рассказывали, российские дроны начали массово атаковать Константиновку в 14 километрах от линии фронта.

Украинские военные паблики пишут, что Константиновка, которая была основной логистической базой для ВСУ в этом районе, сейчас теряет этот статус из-за постоянных ударов российских FPV-дронов на оптоволокне.

Публикуется недавнее видео из центра Константиновки, где российский дрон залетает в люк машины, перевозящей украинскую пехоту.

8.59 Российские паблики сегодня с утра сообщают, что попытки наступления ВСУ в Курской области РФ продолжаются со стороны Рыжевки (юго-запад от Теткино) и Искрисковщины (с юго-востока). Также сохраняется скопление украинских сил на северном фланге, в селе Отруба, но там наступление осложняется рекой Сейм, которую ВСУ пока не форсировали.



Что сейчас происходит в районе Теткино Курской области, где ВСУ вчера начали новое наступление, читайте здесь.

7.40 В Харькове после прилётов горит рынок Барабашово.



4.45 По Харькову наносятся удары "Шахедами", сообщил мэр Игорь Терехов.

Взрывы прозвучали в разных районах города.

4.44 На Москву идёт налет беспилотников.

В Подмосковье сбито уже 19 дронов, заявил мэр российской столицы Собянин.

Один из них упал на Каширском шоссе и повредил многоэтажку.

Также под атакой БПЛА другие регионы России.