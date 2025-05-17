В РФ на новый уровень выходит производство дронов и беспилотных систем, государство массово спонсирует стартапы.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Insider.

По информации, многие стартапы маскируются под проекты для доставки пиццы, сельского хозяйства или борьбы с лесными пожарами.

"Гаражные стартапы превратились в крупнейшие российские бизнесы, привлекшие уже более 200 млрд рублей в виде инвестиций и получающие не менее 130 млрд рублей выручки в год", - говорится в статье.

Начиная с 2023 года в России было зарегистрировано рекордное в истории количество компаний, специализирующихся на производстве авиатехники, — 407. Как минимум 140 из них производят дроны.

Это как новые, кустарные производства, так и старые, еще советские конструкторские бюро.

Отмечается, что еще более 60 компаний поставляют запчасти для них, перепродают их дроны, либо обучают операторов. Их общая выручка за 2024 год превышает 136 млрд рублей, а совокупные инвестиции в 2023–2024 году - 243 млрд рублей.

Работа компаний втрое подняла импорт компонентов из Китая, откуда готовые дроны уже в Россию практически не возят.

Как выяснилось, одним из крупных операторов стала московская компания "Центр управления городской аэромобильностью" (ЦУГАМ), которая ранее позиционировалась как разработчик гражданских дронов-доставщиков. Однако в итоге она скупила доли во всех производителях беспилотников, которые воюют против Украины.

В 2024 году эта компания получила 60-миллиардный грант из бюджета Москвы "на развитие производства оборудования и технических устройств", использующихся в секторе безопасности. Она могла рефинансировать из этих денег проекты в других компаниях.

Издание пишет, что деньги шли производителям дронов "Гарпия", "Сибирячок" и "Бумеранг". При этом ЦУГАМ открыл производство и полигоне Луганского авиаремонтного завода, финансируя обучение операторов дронов на территории гаражного кооператива в Севастополе.

В прошлом году разведывательных дронов "Сибирячок" удалось произвести более 70 тысяч.

Производитель разведывательных дронов Supercam расширил производство и выкупил торговый центр "Солнечный" в Рязани. На месте гипермаркета "Лента" теперь собирают дроны-разведчики.

Со слов министра обороны РФ Андрея Белоусова, на конец 2024 года гражданские производители выпускали до 40 тысяч БПЛА и FPV-дронов в месяц. Он добавил, что в настоящее время всего в российскую армию поступает до четырех тысяч дронов в сутки.

Украинский министр обороны Умеров сообщал, что в минувшем декабре ВСУ получали около 2,7 тысяч БпЛА в день.

При этом украинские военные в последнее время пишут, что россияне очень сильно нарастили количество используемых против Украины дронов разных типов.

При этом западные СМИ пишут, что в Украину массово приезжают иностранные геймеры, чтобы устраиваться в ВСУ операторами дронов. Новобранцы прибывают из США, Великобритании, Канады, Австралии и Франции.