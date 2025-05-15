Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые показало свои новые морские дроны серии Magura.

Их презентовал лично начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Среди представленных моделей - две версии Magura V7, дрона-ракетоносца, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире.

Также были представлены Magura V5, мультифункциональная платформа Magura V6P, ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет и Magura V7 с пулеметом.

На презентации помимо Буданова и спикера ГУР Андрея Юсова присутствовали также представители специального подразделения Group 13 – операторы дрона Magura, которые поделились результатами боевого применения, деталями разработки и видением будущего морских дронов в обороне Украины.

По словам Юсова, в настоящее время морские дроны Magura успели уничтожить 21 вражескую цель: 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя - стоимость только последних оценивается в более чем 100 миллионов долларов.

Спикер ГУР добавил, что имя Magura имеет несколько значений – высокая гора, богиня, но сейчас это также "страх российских оккупантов появляться в Черном море и над ним".

Ранее в сети появилось фото украинского морского дрона Magura V7, который сбил российский самолёт Су-30 в Черном море.

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