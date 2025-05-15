ГУР впервые показало новые морские дроны серии Magura
Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые показало свои новые морские дроны серии Magura.
Их презентовал лично начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
Среди представленных моделей - две версии Magura V7, дрона-ракетоносца, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире.
Также были представлены Magura V5, мультифункциональная платформа Magura V6P, ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет и Magura V7 с пулеметом.
На презентации помимо Буданова и спикера ГУР Андрея Юсова присутствовали также представители специального подразделения Group 13 – операторы дрона Magura, которые поделились результатами боевого применения, деталями разработки и видением будущего морских дронов в обороне Украины.
По словам Юсова, в настоящее время морские дроны Magura успели уничтожить 21 вражескую цель: 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя - стоимость только последних оценивается в более чем 100 миллионов долларов.
Спикер ГУР добавил, что имя Magura имеет несколько значений – высокая гора, богиня, но сейчас это также "страх российских оккупантов появляться в Черном море и над ним".
Ранее в сети появилось фото украинского морского дрона Magura V7, который сбил российский самолёт Су-30 в Черном море.
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