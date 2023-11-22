Российские военные телеграм-каналы публикуют фото, как утверждается, украинского надводного дрона Magura V5, который сегодня выбросило на берег в районе Донузлава в оккупированном Крыму.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типа – разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Он может выполнять различные операции, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, боевые миссии.

Напомним, 17 ноября минобороны РФ заявляли, что на пути к Крыму россияне уничтожили катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ и семь безэкипажных катеров. В тот же день в России утверждали, что у побережья оккупированного Крыма были сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун"

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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