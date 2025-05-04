В сети появилось фото украинского морского дрона Magura V7, который сбил российский самолёт Су-30 в Черном море.

Изображение публикуют профильные издания.

Катер вооружен двумя американскими ракетами Sidewinder, которые установлены на пусковые рельсы, имеющие свойства подниматься.

По утверждению морского издания Naval News, декларируемая дальность ракет составляет до 10 км, однако по факту она будет ниже.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали видеоролик с подбитием российского самолета Су-30 морским дроном "Магура".

Напомним, вчера ВСУ сбили два российских Су-30 в Черном море.

Война в Украине идет 1166-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что войска РФ увеличили интенсивность атак в направлении Константиновки Донецкой области. Также паблик пишет, что россияне продвинулись к югу от поселка, в районе Александрополя и к северу от Андреевки, в районе Котляровки и Преображенки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.