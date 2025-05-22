Работа российских дронов грозит обвалом фронта и быстрым падением Покровска. Об этом пишет боец "Айдара" Станислав Бунятов.

Он считает, что "наша логистика на Покровском направлении умножается на ноль".

Бунятов пишет, что высшее руководство издает приказы об уничтожении российской пехоты, хотя 50% наземных задач российской армии выполняют экипажи БПЛА.

"Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска", - заявляет военный.

Ранее мы сообщали, что Россия нарастила дальность работы FPV-дронов, которые атакуют объекты за десятки километров.

Они уже долетают до трассы Краматорск – Доброполье, что в более чем 40 км от фронта. А также до Запорожья и Харькова.

Также военное издание Defence Express пишет, что с начала года войска РФ все активнее используют в войне новые дроны-камикадзе, название которые неизвестно. Причем Россия увеличила их дальность до 100 километров.

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