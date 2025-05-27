Захваченные ВСУ в Курской области два северокорейских солдата не участвовали в обмене пленными между Киевом и Москвой.

Об этом сообщил депутат от южнокорейской партии Ю Ён-вон, передаёт французская газета Le Monde.

По его словам, северокорейцы были исключены из списков по просьбе Сеула – Южная Корея выразила готовность принять их, если они пожелают перебраться из КНДР.

По данным издание, южнокорейский депутат лично встретился с солдатами Ким Чен Ына в ходе своей февральской поездки в Украину.

Ранее "Страна" писала, какую роль сыграли корейцы в боях за Курскую область.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили, что на Константиновском направлении российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой. Кроме того, по данным телеграм-канала Deep State, РФ закрепилась на большей части своего плацдарма в Сумской области. Также Deep State впервые почти за год фиксирует продвижение россиян к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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