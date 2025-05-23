В рамках обмена в Россию выехали 70 граждан Украины, осужденных за коллаборационизм, государственную измену и другие подобные статьи Уголовного кодекса. В обмен на них в Украину вернулись украинские граждане, находившиеся под арестом в России.

Об этом сообщает на своем сайте государственный проект "Хочу к своим" - публичный список осужденных за госизмену и коллаборационную деятельность лиц, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена.

Ранее мы писали, что накануне обмена в украинских СИЗО стали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме, коллаборационизме и предлагать им пойти на обмен. Таким образом, наша информация подтвердилась.

Между тем родственники некоторых российских военных, вернувшихся из украинского плена в рамках обмена, получили в месеннджере сообщения с призывом больше не отпускать родных на войну.

Об этом пишут российские СМИ, утверждая, что рассылку осуществляют украинские боты, которые собирают личные данные военных Вооруженных сил РФ.

"Здравствуйте. Военнослужащий такой-то передан представителям МО РФ в рамках обмена военнопленными и больше не пребывает на территории Украины. Не отправляйте вашего близкого человека снова на войну. Второй раз ему может не повезти", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня прошел первый этап масштабного обмена по формуле "1000 на 1000", при котором из Украины в Россию и из России в Украину были возвращены по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц.