Сегодня в соответствии со стамбульскими договоренностями делегаций из Киева и Москвы от 16 мая из Украины в Россию были возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе жителей Курской области.

Об этом сообщает российское Министерство обороны в своем телеграм-канале.

Взамен украинской стороне переданы тоже 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В настоящее время российские военные и гражданские находятся на территории Беларуси, где "им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", добавили в ведомстве. Всех их доставят в Россию.

Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, также сообщили в министерстве.

Владимир Зеленский в своих соцсетях тоже написал об обмене.

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена", - написал президент Украины и опубликовал фото возвращенных граждан.

А в вечернем обращении Зеленский сказал, что обмен пленными между Украиной и РФ будет продолжаться завтра и послезавтра.

Напомним, обмен должен пройти по формуле "1000 на 1000". О его начале сегодня заявил президент США Дональд Трамп. СМИ тоже писали, что он растянется на несколько дней.

Незадолго до старта обмена Украина и РФ обменялись списками обмениваемых граждан. При этом появились свидетельства возможных проблем в согласовании этих списков. Одна из проблем связана с тем, что украинские власти хотели отправить на обмен в том числе гражданских, которые являются фигурантами дел о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме. Но согласились идти на обмен немногие.