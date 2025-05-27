В ходе наиболее масштабного обмена пленными с РФ в Украину вернулись в том числе лица, отбывавшие срок в местах лишения свободы.

Об этом сообщила юридический советник организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка, передаёт издание "Суспильне".

По словам советника, Москва вернула Украине по меньшей мере 15 осуждённых, находившихся в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей, откуда они были принудительно депортированны во время отступления россиян в первый год вторжения.

Скрипка уточнила, что, когда войска неприятеля отходили из Херсонской и Николаевской областей в ноябре 2022-го, они вывезли около 1800 украинских заключённых, отбывавших наказание за преступления различной степени тяжести. Этих людей принудительно перевезли в другие колонии на оккупированных территориях Украины и в РФ.

За последние два года из этих 1800 заключенных в Украину вернули около 380 человек.

Напомним, командир "Азова" заявил, что в обмен пленными не вошёл ни один боец его полка.

Война в Украине идет 1189-й день. Последние новости с главными событиями 27 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили, что на Константиновском направлении российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой. Кроме того, по данным телеграм-канала Deep State, РФ закрепилась на большей части своего плацдарма в Сумской области. Также Deep State впервые почти за год фиксирует продвижение россиян к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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