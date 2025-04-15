Из тысяч бывших заключенных, которые досрочно вышли из тюрьмы, чтобы добровольно присоединиться к ВСУ, десятки повторно совершили преступления, уже находясь в армии.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" на основе анализа данных из Единого реестра судебных решений.

В реестре насчитывается около 70 приговоров в отношении военнослужащих подразделений специального назначения "Шквал", сформированных из бывших заключенных. Существует примерно такое же количество судебных постановлений по уголовным делам, которые находятся на стадии рассмотрения судов либо на этапе досудебного расследования.

Чаще всего заключенные совершали следующие правонарушения:

Отказ выполнять приказы командиров. Самовольное оставление воинской части. Кража. Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ.

Например, Сергей П., осужденный на 5,5 лет за нанесение умышленного тяжкого повреждения, вышел из колонии в конце мая 2024 года, когда ему оставалось отсидеть год. Уже в сентябре он отказался выйти на позицию в Донецкой области, за что ему дали 5 лет, плюс добавили один год, который оставался по предыдущему сроку.

Нередко причиной побега военнослужащие из ранее осужденных объясняют плохими условиями службы и конфликтами с командирами воинских частей.

О конфликте с командиром сообщил Сергей Я., который до службы в рядах ВСУ был осужден семь раз, преимущественно за кражи. По его словам, после участия в боевых действиях на территории Курской области РФ он получил боевую травму и попросил предоставить ему несколько дней отпуска, чтобы проведать мать. Получив отказ, он покинул воинскую часть и через некоторое время на одном из блокпостов был задержан, когда "возвращался в расположение воинской части". В результате мужчине дали 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как в Черниговской области дважды судимый военный убил подчиненного мобилизованного на полигоне.

С повторными преступлениями военных из числа бывших заключенных сталкиваются и в России. В марте прошлого года мы писали о том, что "вагнеровец" с тюремным прошлым, вернувшись с войны в Украине, убил девушку.