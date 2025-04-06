В Украине осуждённый педофил работал с детьми под прикрытием британской благотворительной организации HopeFull.

Об этом сообщает The Telegraph.

Благотворительная организация HopeFull, раздававшая пиццу в детских домах и лагерях для переселенцев в Украине, наняла на работу осуждённого педофила, практически не проверив его прошлое.

52-летний мужчина, представившийся как Джек Морган, с начала 2023 года активно работал на западе Украины, взаимодействуя с уязвимыми детьми. Он посещал школы, детские дома, а также ездил по стране на транспорте от фонда.

Только через время удалось выяснить, что под вымышленным именем скрывался Ли Каллаган - ранее судимый за сексуальные преступления против детей в Великобритании.

Подозрения к нему возникли у волонтёров во Львове, когда он начал хвастаться связями с Иностранным легионом ВСУ и сбором средств на военные нужды. После онлайн-проверки его личности в августе 2024 года стало известно, что он находился под действием ордера SHPO, запрещающего ему выезд из страны без уведомления полиции.

Несмотря на предупреждения, Каллаган успел провести в Украине месяцы, пользуясь доверием фонда и его ресурсами. По словам бывших волонтёров, проверка во время приёма в HopeFull была формальной и проводилась через переписку в WhatsApp.

В организации отметили, что Моргана уволили в феврале 2024 года, когда узнали правду. Там подчеркнули, что волонтёры никогда не оставались с детьми без присмотра. Тем не менее случай вызвал резкую критику в отношении систем безопасности благотворительных миссий, действующих в зоне конфликта.

Ранее мы писали, что в Германии осудили местного чиновника, который домогался детей украинских беженцев под угрозой депортации.