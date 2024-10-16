Начальник отдела надзора за ГБР Черкасской областной прокуратуры задержан по подозрению в педофилии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.

Работнику прокуратуры вменяют ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 УК Украины – половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развращение несовершеннолетних.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении и обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве поймали педофила, который развращал свою восьмилетнюю падчерицу и снимал процесс на фото и видео.

А перед этим мы писали о том, что в Харьковской области в изнасиловании 12-летнего мальчика подозревали главу одной из общественных организаций. Мужчине выдвинули подозрение и взяли под стражу.

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