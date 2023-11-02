В лицее поселка Шаровка Харьковской области разоблачили 83-летнего педофила. В учебном заведении мужчина преклонных лет вел секцию пешего туризма и работал дворником. Местные жители заявляют, что его оклеветали.

Об этой истории написал в Фейсубке сотрудник полиции.

Правоохранители утверждают, что в спортивном зале на занятиях мужчина развращал 11-летних девочек. Было это в начале учебного 2021-2022 года, но рассказать о преступлении три девочки решили только сейчас. По их словам, старик гладил их в интимных местах, когда надевал туристическое снаряжение.

Полиция вручила ему подозрение, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Коллектив же лицея встал на сторону педагога.

В комментариях пользователи заявляют о клевете в адрес учителя. Якобы одна из девочек рассказала отцу-тирану такую историю, чтобы избежать наказания за прогулы занятий и курение. А когда отступать было поздно, попросила подруг поддержать ее слова. И что якобы некоторые из девочек, заявившие о развращении, потом признались во вранье.

Люди также пишут, что тренер воспитал сотни спортсменов, и никто его в подобном поведении ранее не уличал и не обвинял.

Ранее рассказывали о похожем случае: учителя физкультуры черниговского лицея и отца троих детей заподозрили в педофилии.

Также мы писали, что в Киеве пассажиры поймали пожилого педофила, который развращал мальчика прямо в общественном транспорте.